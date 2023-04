U-BOOT® BETON : coffrage à perdre pour structures allégées en béton armé mises en oeuvre

Application :

U-Boot® Beton est utilisé dans toutes les applications qui demandent une solution structurelle à dalle et avec des exigences d’économie de béton armé et de poids. U-Boot® Beton est donc la solution idéale pour réaliser des dalles de grande portée : en particulier, c’est l’idéal pour des structures qui ont besoin de grands espaces libres, comme centres d’affaires, édifices commerciaux et industriels, mais aussi dans le domaine des travaux publics et des édifices civils et résidentiels. Il permet davantage d’irrégularité dans la distribution des poteaux car il ne demande pas la réalisation de poutres.

Dans le cas de chantiers d’accès difficile ou de restructurations, U-Boot® Beton, grâce à ses caractéristiques d’empilabilité, de modularité, de légèreté et de maniabilité, permet de réaliser vos structures horizontales sans l’aide de systèmes de manutention et de levage.

Avec U-Boot® Beton il est possible de réaliser aussi des radiers de fondation d’épaisseur élevée avec des quantités réduites de béton armé.