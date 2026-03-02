Tapis logo publicitaire ROM.EVENT LOGO
Tapis pour de la communication évènementielle temporaire de type exposition, salon, actions promotionnelles dans les points de vente, célébration d’anniversaire, etc….
Lavable en machine à 30°.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Coloris : Jet d’encre digital sur tapis fibre blanche
Qualité d’impression nette
Dimensions : 60 x 90 cm ou 90 x 150 cm ou 160 x 190 cm ou Dimension à préciser.
Matière : 100% POLYAMIDE – sans phtalates, sans PVC
Sous couche : Envers Latex - antiglisse - ne plisse pas
Classement feu : Cfl-s1
Familles d'ouvrage
- Autre
Les tags associés
Les barrettes de guidage adhésives « Easyguide-2 » : une pose rapide et fiable
En tant que rails de guidage, les barrettes « Easyguide-2 » facilitent le déplacement et l’orientation des personnes en situation d’handicap visuel. Adhésif de dernière...
Aspirateur poussières fines « VACROM 25 » Classe L
Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Régulateur de vitesse. Prise électroportatif avec...
Décolleuse autotractée "Liberco"
Décolleuse autotractée pour déposer les revêtements de sol souples les plus durs, tels que les sols collés, les moquettes, les PVC, le linoléum et les surfaces...
Décolleuse de sols électrique "BS-7 Basic"
Légère : Poids amovibles, machine de 36 kg à 56 kg. Simple, robuste et fiable : aucune courroie, ni chaîne, ni engrenage. Ultra silencieuse grâce à son action...
Décolleuse de sols électrique "BS-5"
Pour déposer les revêtements de sol souples, tels que les sols collés, les moquettes, les revêtements PVC en dalles ou en lés, les linoléum. La meilleure...
Aspirateurs poussières fines "Vacrom 25" classe L
Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Pour utilisation en complément d’une monobrosse,...
Déshumidificateur industriel «D-50L»
Surface/volume maxi d utilisation 70 m² / 175 m³. Pour augmenter l'efficacité d'extraction, pensez à utiliser un appareil chauffant et un brasseur d'air Ref 94404. Le...
Déshumidificateur industriel «D-80L»
Déshumidificateur industriel «D-80L» : Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d’affichage du taux...
Couteau de solier "Narwal®"
Forme ergonomique pour plus de confort et une utilisation dans toutes les situations, coupe, arasement de PVC, droit, angle, arrondis, tuyaux. Fermeture par molette. Emplacement de lame...
Couteau "Delphin®" Poli
Changement de lame simple rapide avec ouverture du couteau par molette. Pour couper les revêtements de sols même épais en toute sécurité grâce au serrage de lame...