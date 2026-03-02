Tapis logo publicitaire ROM.EVENT LOGO

Podcast
ROMUS

Tapis pour de la communication évènementielle temporaire de type exposition, salon, actions promotionnelles dans les points de vente, célébration d’anniversaire, etc….

Lavable en machine à 30°.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Coloris : Jet d’encre digital sur tapis fibre blanche
Qualité d’impression nette
Dimensions : 60 x 90 cm ou 90 x 150 cm ou 160 x 190 cm ou Dimension à préciser.
Matière : 100% POLYAMIDE – sans phtalates, sans PVC
Sous couche : Envers Latex - antiglisse - ne plisse pas
Classement feu : Cfl-s1

Familles d'ouvrage

  • Autre
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

