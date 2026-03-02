Tapis logo publicitaire ROM.EVENT LOGO

Coloris : Jet d’encre digital sur tapis fibre blanche

Qualité d’impression nette

Dimensions : 60 x 90 cm ou 90 x 150 cm ou 160 x 190 cm ou Dimension à préciser.

Matière : 100% POLYAMIDE – sans phtalates, sans PVC

Sous couche : Envers Latex - antiglisse - ne plisse pas

Classement feu : Cfl-s1