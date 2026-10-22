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testo 862 : caméra thermique de poche

TESTO

Compacte et prête en quelques secondes, la testo 862 facilite les contrôles thermiques des équipements et des bâtiments. Elle permet de visualiser la répartition de chaleur sur les radiateurs et planchers chauffants, de repérer des anomalies et de documenter les constats. Son écran tactile et ses menus intuitifs facilitent la prise en main.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Format de poche avec écran tactile
Analyse des écarts de température
Repérage des points chauds et froids
Mode fusion et alarmes
Annotation des images
Logiciel d’analyse gratuit

Divers

Appareil de mesure.
Choisir la version 862-1 ou 862-2 pour les spécifications détaillées.
Intégration à la testo Smart App annoncée pour 2027.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

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57600 FORBACH
France

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