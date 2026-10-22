testo 862 : caméra thermique de poche
Compacte et prête en quelques secondes, la testo 862 facilite les contrôles thermiques des équipements et des bâtiments. Elle permet de visualiser la répartition de chaleur sur les radiateurs et planchers chauffants, de repérer des anomalies et de documenter les constats. Son écran tactile et ses menus intuitifs facilitent la prise en main.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Format de poche avec écran tactile
Analyse des écarts de température
Repérage des points chauds et froids
Mode fusion et alarmes
Annotation des images
Logiciel d’analyse gratuit
Divers
Appareil de mesure.
Choisir la version 862-1 ou 862-2 pour les spécifications détaillées.
Intégration à la testo Smart App annoncée pour 2027.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Les tags associés
Testo 550s kit de base : Manifold électronique intelligent avec sondes de température filaires à pince.
Avec ce kit, vous êtes instantanément prêt à réaliser les mesures relatives à la mise en service, à l’entretien et à la maintenance d’installations...
Testo 316-1 : détecteur de fuite de gaz professionnel
Le détecteur de gaz testo 316-1 détecte les fuites de gaz, même les plus faibles.
Caméra thermique testo avec nouvelle fonction SUPER RESOLUTION* 4 fois plus de Pixels
Plus la résolution de votre caméra est importante et plus les différences seront visibles. Grâce à la technologie révolutionnaire de "Super Résolution*",...
Testo DiSCmini : compteur de nanoparticules
Contrôle maximal à l'échelle nanométrique avec le compteur de particules portable testo DiSCmini. Pourquoi compter les nanoparticules ? Les nanoparticules nous entourent...
Testo réinvente la mesure électrique
Grâce à des technologies intelligentes inédites, la nouvelle gamme d’appareils de mesure électriques de Testo convainc par sa simplicité d’utilisation. Composée...
testo 318 : vidéoscope
Vidéoscope testo 318 : l'outil parfait pour une inspection visuelle efficace des cheminées, chaudières et systèmes de ventilation Le vidéoscope testo 318 est un...
testo 317-5 : CO mètre pour mesures dans l'air ambiant
Indicateur d'Alarme CO Ambiant Testo 317-5 : Détection Fiable du Monoxyde de Carbone Le détecteur de monoxyde de carbone testo 317-5 permet de signaler rapidement la présence...
testo 565i : pompe à vide connectée pour des tirages au vide automatisés
Pompe à Vide testo 565i : Performance Automatique et Efficacité Maximale Découvrez la nouvelle pompe à vide testo 565i, conçue pour le tirage au vide des installations...
Testo 883 : caméra thermique certifiée CNPP (320 x 240 pixels, mise au point manuelle, App, laser)
Développée pour les techniciens de maintenance, les Facility Manager et les conseillers en rénovation énergétique : la caméra thermique testo 883 est un assistant...
Testo 400 : le nouvel appareil de mesure de vitesse et de qualité d’air
Plus intelligent. Plus rapide. Plus performant : la nouvelle génération d’appareils de mesure pour les mesures intérieures. Le nouvel appareil de mesure de vitesse d’air...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Testo réinvente la mesure électrique
Grâce à des technologies intelligentes inédites, la nouvelle gamme d’appareils de mesure électriques de Testo convainc par sa simplicité d’utilisation. Composée de multimètres numériques avec détection...