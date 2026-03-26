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Tonga® dB : plafond modulaire acoustique 41 dB

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Tonga® dB : plafond modulaire acoustique 41 dB - Batiweb

Le Tonga® dB 41 A est un plafond modulaire acoustique en laine minérale combinant absorption acoustique de classe A (αw = 0,90) et isolation acoustique latérale de 41 dB, pour un confort sonore renforcé et une meilleure confidentialité entre locaux. Il est destiné aux espaces tertiaires tels que bureaux, établissements de santé et bâtiments d’enseignement.

Les dalles sont prévues pour une pose sur ossature apparente T24, en formats 600 × 600 mm ou 600 × 1200 mm. Elles se découpent facilement sur chantier, sans poussière ni bruit, facilitant la mise en œuvre pour les poseurs. Le plafond offre une excellente tenue à l’humidité (100 %), une réaction au feu Euroclasse A1 (en blanc) et une forte réflexion lumineuse (87 %).

Matériaux (détail) :

  • Laine minérale

Labels et certifications (détail) :

  • Certification EUCEB : La laine minérale utilisée est certifiée EUCEB, garantissant la conformité sanitaire selon la réglementation européenne (note Q – règlement CE n°1272/2008).
  • Réaction au feu : Euroclasse A1 (dalles blanches), Euroclasse A2-s1, d0 (versions couleurs), Conformément à la norme EN 13501-1.
  • Résistance au feu (systèmes spécifiques) : Possibilité d’atteindre une résistance au feu REI 30, selon la configuration de mise en œuvre (ossature, support, plénum).
  • Certifications environnementales des bâtiments : Produit compatible avec les démarches HQE™, LEED® et BREEAM®, dans le cadre de projets de construction ou de rénovation durable.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Plafond modulaire acoustique en laine minérale
Absorption acoustique : αw = 0,90 – classe A
Isolation acoustique latérale : Dnfw = 41 dB
Indice d’affaiblissement acoustique : Rw = 22 dB
Formats disponibles : 600 × 600 mm et 600 × 1200 mm
Épaisseur : 38 mm
Pose sur ossature apparente : T24
Réaction au feu : Euroclasse A1 (blanc)
Résistance à l’humidité : 100 %, planéité garantie
Réflexion lumineuse : 87 % (blanc)
Découpe facile sur chantier, sans poussière ni bruit
Mise en œuvre conforme au DTU 58.1

Labels et certifications

  • Certification BREEAM
  • Certification Haute Qualité Environnementale (HQE)
  • Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Divers

Bureaux (espaces cloisonnés, open spaces, salles de réunion)
Bâtiments tertiaires
Établissements de santé
Enseignement (salles de classe, locaux pédagogiques)
Espaces nécessitant une confidentialité acoustique renforcée

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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