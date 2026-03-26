Tonga® dB : plafond modulaire acoustique 41 dB

Le Tonga® dB 41 A est un plafond modulaire acoustique en laine minérale combinant absorption acoustique de classe A (αw = 0,90) et isolation acoustique latérale de 41 dB, pour un confort sonore renforcé et une meilleure confidentialité entre locaux. Il est destiné aux espaces tertiaires tels que bureaux, établissements de santé et bâtiments d’enseignement.

Les dalles sont prévues pour une pose sur ossature apparente T24, en formats 600 × 600 mm ou 600 × 1200 mm. Elles se découpent facilement sur chantier, sans poussière ni bruit, facilitant la mise en œuvre pour les poseurs. Le plafond offre une excellente tenue à l’humidité (100 %), une réaction au feu Euroclasse A1 (en blanc) et une forte réflexion lumineuse (87 %).

Matériaux (détail) :

Laine minérale

Labels et certifications (détail) :