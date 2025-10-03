Usystem Roof DS Mineral Wool : le panneau sandwich avec isolant 100 % laine minérale

Usystem Roof DS Mineral Wool est composé de laine de roche, idéale pour les chantiers avec exigences « feu » (ERP par exemple). Grâce à son isolant plus épais, les performances acoustiques sont également adaptées aux contraintes ERP.

Les panneaux de toiture Usystem Roof DS Mineral Wool sont de conception comparable à celle du panneau Usystem Roof OS. Ils en conservent donc les avantages spécifiques en terme de facilité de mise en oeuvre et de traitement de toutes les formes de toitures.

Plus épais que Usystem Roof OS à résistance thermique égale, ce panneau autorise des entraxes jusqu’à 5 mètres et peut donc s’adapter à l’essentiel des chantiers. La pose parallèle à l’égout est possible avec la version non lattée.

Convient pour grands entraxes entre pannes, adapté aux très grandes portées, pour toitures complexes et pour exigences « feu » et/ou acoustiques.

Matériaux (détail) :

Isolant laine de roche densité 35 kg/m3, réaction au feu A1.

Labels et certifications (détail) :