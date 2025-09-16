Usystem Roof HB PIR : le panneau hybride nouvelle génération
Découvrez Usystem Roof HB PIR : le panneau de toiture hybride nouvelle génération, par Unilin Insulation !
Usystem Roof HB PIR est un panneau de toiture hybride nouvelle génération en polyuréthane alliant performance, facilité de pose et accompagnement sur mesure, pour l’isolation des toits inclinés.
Nouveau concept, plus d’avantages
Le nouveau concept hors site que nous proposons est proposé pour notre nouvelle solution Usystem Roof HB PIR, mais aussi à terme pour l’ensemble de notre future gamme de panneaux de toiture. Elle convient aussi bien à la rénovation qu’à la construction neuve.
En plus de ses performances thermiques, elle présente de multiples atouts pour vos projets :
- L’accompagnement des entreprises par un bureau d’études interne afin de dimensionner au mieux les panneaux de toiture en fonction des attentes
- Une production et des découpes sur-mesure de ces mêmes panneaux directement en usine grâce à notre centre d’usinage intégré
- Nouvelle composition : chevrons élargis permettant un vissage sans crampons
- La continuité de l’isolation sans ponts thermiques pour une efficacité énergétique optimale
- Gain de temps et de sécurité : réalisation en usine des découpes et intégration d’un système de levage innovant pour une pose d’isolation du toit facilitée et sécurisée
- Compatibilité étendue : assemblage facile avec d’autres isolants, comme des panneaux de fibre de bois, pour encore plus de performances
- La livraison sur chantier des panneaux en kit prêt-à-installer suivant l’ordre de pose pour une isolation de toiture en pente plus rapide
- Réduction des déchets : fabrication sur mesure limitant les déchets en amont, pour une isolation de toiture plus responsable
Labels et certifications (détail) :
- ACERMI : Réf. Primaire Usystem Roof HB PIR n° 13/121/820
- CE : λ 0,022 W/m.K (polyuréthane)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Isolation polyuréthane (PU)
Longueur de panneau jusqu’à 8,00 m selon sous-face
Livré non latté en standard
Nouveau : découpes noues et arêtiers réalisées directement en usine sur demande
Livré sans vis ni pointe
Coupes biaises (horizontales ou verticales pour faîtage et égout) toujours disponibles sur demande
8 finitions sont disponibles
Épaisseur : de 110 à 173 cm
Résistance thermique : de 5,00 à 8,00 m2.K/W
Matériaux
- Polyuréthane
Labels et certifications
- Label Acermi
- Normes CE
Divers
Application sur toiture en pente, chevrons déjà intégrés
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Demander plus d'informations :
Comment installer UNI Access, le chevêtre pour fenêtre de toit des solutions d'isolation Usystem ?
Découvrez dans cette vidéo UNI Access, le chevêtre pour fenêtre de toit des solutions d'isolation Usystem Roof OS et OS Comfort.
Comment installer les panneaux isolants pour toiture d'Unilin Insulation ?
Découvrez dans cette vidéo les étapes d'installation de nos solutions Usystem dédiées à l'isolation de la toiture en pente.