Usystem Roof HB PIR : le panneau hybride nouvelle génération

Découvrez Usystem Roof HB PIR : le panneau de toiture hybride nouvelle génération, par Unilin Insulation !

Usystem Roof HB PIR est un panneau de toiture hybride nouvelle génération en polyuréthane alliant performance, facilité de pose et accompagnement sur mesure, pour l’isolation des toits inclinés.

Nouveau concept, plus d’avantages

Le nouveau concept hors site que nous proposons est proposé pour notre nouvelle solution Usystem Roof HB PIR, mais aussi à terme pour l’ensemble de notre future gamme de panneaux de toiture. Elle convient aussi bien à la rénovation qu’à la construction neuve.

En plus de ses performances thermiques, elle présente de multiples atouts pour vos projets :

L’accompagnement des entreprises par un bureau d’études interne afin de dimensionner au mieux les panneaux de toiture en fonction des attentes

Une production et des découpes sur-mesure de ces mêmes panneaux directement en usine grâce à notre centre d’usinage intégré

Nouvelle composition : chevrons élargis permettant un vissage sans crampons

La continuité de l’isolation sans ponts thermiques pour une efficacité énergétique optimale

Gain de temps et de sécurité : réalisation en usine des découpes et intégration d’un système de levage innovant pour une pose d’isolation du toit facilitée et sécurisée

Compatibilité étendue : assemblage facile avec d’autres isolants, comme des panneaux de fibre de bois, pour encore plus de performances

La livraison sur chantier des panneaux en kit prêt-à-installer suivant l’ordre de pose pour une isolation de toiture en pente plus rapide

Réduction des déchets : fabrication sur mesure limitant les déchets en amont, pour une isolation de toiture plus responsable

Labels et certifications (détail) :