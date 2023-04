WP7-101 : membrane liquide étanche toiture

Description du produit :

Ce polymère hybride MS est facile à étaler et durcit rapidement pour former une membrane d'étanchéité avec une très longue durée de vie, convenant à la réparation, la finition et la rénovation de toitures de taille moyenne. Peut être appliqué horizontalement et verticalement sur la plupart des matériaux de toiture et de construction. Peut également être appliqué sur une surface légèrement humide et résiste à la pluie après 2 heures. Sans solvant et sans substance toxique.

Applications :