La Solideo annonce la réouverture quasi-complète des sites des Jeux de Paris 2024 d'ici fin décembre 2025. Les derniers chantiers s’achèveront d’ici 2028.

La Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a annoncé, jeudi 13 novembre, que 95 % des sites construits pour les Jeux de Paris 2024 seront accessibles au public d’ici la fin décembre. La transformation des 5 % restants se poursuivra progressivement jusqu’en 2028.

« La Solideo avait une double mission : livrer les ouvrages à temps pour les Jeux, puis assurer leur reconversion rapide », a rappelé Yann Krysinski, directeur général exécutif de l’établissement public chargé de la livraison des sites olympiques de 2024. Il a précisé, lors d’un point presse relayé par l’AFP, que la réflexion sur cette reconversion avait été intégrée dès la conception de chaque ouvrage afin d’en faciliter l’adaptation.

L'héritage matériel et immatériel des JO 2024

Au premier trimestre 2025, les premiers habitants ont emménagé sur le site de Dugny (Seine-Saint-Denis), ancien village des médias.

Le centre aquatique olympique de Saint-Denis, doté de quatre bassins et ayant accueilli les épreuves de plongeon et de water-polo, a quant à lui ouvert ses portes au public en juin.

Parmi les ouvrages constituant « l’héritage matériel » des Jeux encore en cours de livraison figurent, toujours à Saint-Denis, un groupe scolaire dont l’ouverture est prévue pour 2027, deux résidences étudiantes ainsi qu’environ un millier de logements.

Concernant « l’héritage immatériel » des Jeux, Yann Krysinski souligne que les méthodes expérimentées à cette occasion sont reproductibles et peuvent être reprises par d’autres porteurs de projets. Il cite en exemple l’équipe, distincte de la Solideo, actuellement mobilisée sur la préparation des Jeux olympiques d’hiver de 2030 dans les Alpes.

Le 31 décembre marquera la fin de la mission de l’équipe Solideo 2024, mais la structure sera maintenue jusqu’en 2028. Elle sera rattachée à l’établissement public Grand Paris Aménagement, qui, selon une convention de mutualisation publiée jeudi au Journal officiel, prendra en charge à partir de janvier 2026 la reconversion des 5 % d’ouvrages olympiques encore en attente.

Yann Krysinski a indiqué qu’un bilan financier des opérations de la Solideo 2024 sera présenté vendredi devant le conseil d’administration. Sur un budget total de 4,5 milliards d’euros pour les ouvrages olympiques, dont un peu moins de 1,7 milliard de subventions publiques, plus de 70 millions d’euros ont déjà été restitués à l’État et aux collectivités, signe, selon lui, « de la bonne gestion du budget. »

Par Nils Buchsbaum