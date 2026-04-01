L’Unicem plaide pour sécuriser l’approvisionnement local et renforcer le dialogue avec les collectivités.

L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) publie son manifeste, un document programmatique avec lequel la filière entend assurer sa place, qu’elle affirme essentielle, dans la vie des territoires.

Cette déclaration d’intentions vise ainsi à « réaffirmer le rôle de la filière minérale dans le fonctionnement quotidien des territoires », tout en affichant l’ambition de « mieux répondre aux attentes des citoyens, des élus et des maîtres d’ouvrage » et « faire connaitre ses engagements, en particulier auprès des élus, objectiver les enjeux et proposer une base de dialogue solide, à la hauteur des attentes actuelles en matière d’aménagement, de transition environnementale et de cohésion territoriale ».

Le manifeste s’articule autour de trois axes : garantir un approvisionnement local, sécurisé et durable ; affirmer le rôle de moteur de l’emploi et de l’économie de proximité ; et renforcer l’engagement de la filière dans la transition environnementale. « Sans granulats, sans béton, sans roches ornementales, il n’y a ni routes, ni écoles, ni hôpitaux, ni réseaux, ni ouvrages structurants », affirme l’Unicem, qui appelle à considérer ces matériaux comme indispensables à la vie collective.

L'Unicem souhaite une meilleure prise en compte de la filière dans les documents d’urbanisme

Dans ce manifeste, le syndicat précise les relations qu’elle aimerait voir entre la profession qu'il représente et les collectivités. Elle appelle notamment à une « meilleure prise en compte de la filière dans les documents d’urbanisme, protection des gisements, sécurisation foncière », tout en insistant sur la nécessité d’un « dialogue territorial structuré fondé sur la transparence (visites, journées portes ouvertes) et concertation, ainsi qu’une organisation concertée des conditions de circulation indispensables aux chantiers, tenant compte des contraintes spécifiques du béton prêt à l’emploi ».

Pour étayer ces enjeux, l’Unicem — qui à travers ses 900 entreprises adhérentes représente un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards d’euros, soit près de 75 % de l’activité nationale de la filière —, rappelle que 400 millions de tonnes de granulats sont consommées chaque année en France, dont 100 millions issues du recyclage, tandis que 32 millions de m³ de béton prêt à l’emploi sont produits.

Sécuriser durablement les capacités de production locales

Le syndicat réaffirme en outre que le secteur repose sur une logique de proximité, avec une distance moyenne de 50 km entre les carrières et les lieux de consommation, et de 30 km entre les centrales de béton prêt à l’emploi et les chantiers. L’Unicem met également en avant son engagement dans l’économie circulaire, avec 92 % des matériaux inertes valorisés et un béton recyclable à 100 %.

D'autant que ,« souvent dernière industrie en milieu rural, la filière structure le tissu économique local, maintient des emplois et, en fin d’exploitation de carrières, peut générer de nouveaux services au bénéfice des territoires (espaces naturels, loisirs, parcs photovoltaïques, etc.) », affirme le syndicat.

Le manifeste insiste sur la dimension stratégique de ces ressources. Les matériaux issus des carrières y sont présentés comme des produits de première nécessité, difficilement substituables par des importations massives sans engendrer des impacts environnementaux, sociaux et économiques significatifs.

Dans un contexte marqué par les tensions sur l’aménagement du territoire et des besoins structurants (logement, équipements publics, réseaux ou encore infrastructures) l’Unicem estime qu’il est « indispensable de sécuriser durablement les capacités de production locales ». Un enjeu qui, selon l’organisation, relève d’une forme « de souveraineté territoriale et nationale, comparable à celle d’autres industries stratégiques ».

Un enjeu, d'autant plus urgent compte tenu des hausses de prix constatés sur les matériaux importés, suite à la fermeture du détroit d'Ormuz en Iran.

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