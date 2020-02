Les chantiers du Grand Paris sont nombreux, au point qu’il s’agisse probablement du plus grand chantier mondial actuel. Et la pression de 2024 les a accélérés, au point qu’on puisse craindre que les nuisances potentielles amènent à laisser sur le bord des chantiers les enjeux environnementaux. Mais ce n’est pas le cas et la centrale Unibéton qui alimente le chantier du T3C à partir de la future station Institut Gustave Roussy en est un bon exemple.