MAPEI : nous construisons le monde depuis 80 ans.



Fondé en 1937 à Milan, MAPEI est aujourd’hui leader mondial des solutions de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.

Implanté sur les 5 continents, le Groupe compte 83 sites de production et 10 500 salariés dans le monde.



Le siège de MAPEI France, implanté depuis 1989 à Toulouse Saint-Alban, rassemble sur le site une usine de production et le laboratoire R&D. 2 autres usines de production sont implantées à Montgru-Saint-Hilaire (02) et à Lyon Saint-Vulbas. Depuis mars 2019, MAPEI WORLD PARIS, un lieu de vie, d'échange et de formation unique au cœur de Paris a ouvert ses portes. Forte de plus de 300 collaborateurs, l’entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires brut de 102 Millions d’euros.

Engagée dans une démarche de développement durable et dans la fabrication de produits plus respectueux de la santé des applicateurs, MAPEI France est certifiée ISO 14001 (Toulouse Saint-Alban), ISO 9001 et BS OHSAS 18001 et s'engage avec Fret 21 à réduire les émissions de CO2 de son activité transport.



Les métiers et expertises MAPEI :

Des fondations aux finitions, sur tous les types d’ouvrages :

Solutions pour la pose de carrelage et pierre naturelle

Solutions pour la pose de revêtements décoratifs et parquet

Sols Industriels et Décoratifs

Mortiers pour la maçonnerie, Gros Oeuvre et Travaux Publics

Solutions d’étanchéité

Adjuvants pour béton

Solutions pour travaux souterrains

Agents de mouture