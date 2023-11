Alteas One+ : chaudière à condensation avec WiFi intégré

Compacte : 40 cm de largeur pour un encastrement facilité.

Échangeur mono-tube pour un désembouage facilité et un encrassement réduit.

Section de spires large pour la diminution des pertes de charge.

Plage de modulation 1:10, pour un confort maximal.

Rendement jusqu’à 109,3 %.

Débit sanitaire de 14,3 l/min.

Conception mono-volume pour une maintenance facilitée : accès à tous les composants à l'avant de la chaudière.

Corps de chauffe XtraTechTM en acier inox pour une durée de vie prolongée.

Système capable d’adapter en temps réel le mélange air/gaz pour assurer une combustion propre et optimale, et une mise en service rapide.

Calibrage fiable qui détecte la longueur des conduits d’évacuation pour un fonctionnement sécurisé en toutes circonstances.

Vanne gaz auto-adaptative.

Compatible G20, G25, G30, G31 et 20 % hydrogène sans intervention sur le circuit, et sans accessoire.

Circulateur primaire SMART (EEI ≤0,20) avec renvoi du débit réel au display ainsi que des codes erreurs.

Connectivité embarquée : possibilité de télédiagnostic avec Ariston Net Pro, sonde de température extérieure virtuelle.

Livrée avec sonde d'ambiance modulante sans fil.

Façade en verre trempé teinté.