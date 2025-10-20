Barreaudage ELIXIR® : Une gamme complète

La gamme ELIXIR® de DIRICKX allie sécurité, esthétique et modernité pour répondre à toutes les exigences en matière de barreaudage et de portillon assorti destinés aux habitations individuelles.

Disponible en deux designs – PUR à barreaux droits dépassants et TAO à barreaux inclinés – ELIXIR® offre une touche contemporaine, valorisant l’architecture avec élégance.

Conçue pour une installation rapide et durable, la gamme ELIXIR® est compatible avec tous les poteaux DIRICKX grâce à différents systèmes de fixation et permet ainsi des configurations personnalisées.

Le portillon assorti, conçu pour s’accorder parfaitement aux grilles barreaudées, dispose d’un système assurant une fermeture indémontable et durable dans le temps.