Barreaudage ELIXIR® : Une gamme complète

DIRICKX

La gamme ELIXIR® de DIRICKX allie sécurité, esthétique et modernité pour répondre à toutes les exigences en matière de barreaudage et de portillon assorti destinés aux habitations individuelles. 

Disponible en deux designs – PUR à barreaux droits dépassants et TAO à barreaux inclinés – ELIXIR® offre une touche contemporaine, valorisant l’architecture avec élégance. 

Conçue pour une installation rapide et durable, la gamme ELIXIR® est compatible avec tous les poteaux DIRICKX grâce à différents systèmes de fixation et permet ainsi des configurations personnalisées.

Le portillon assorti, conçu pour s’accorder parfaitement aux grilles barreaudées, dispose d’un système assurant une fermeture indémontable et durable dans le temps.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Deux designs : PUR (20 barreaux ronds droits dépassants), TAO (21 barreaux ronds inclinés)
4 hauteurs de grille : 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 m
Largeur de grille : 1980 mm
5 hauteurs de portillon : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
Passage portillon : 1,00 m
À sceller ou sur platine

Matériaux

  • Aciers
  • Polyester

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DIRICKX

DIRICKX, le 1er fabricant français de clôtures et portails métalliques.

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

Plus d'informations


