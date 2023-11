Codial Bâtiment : l'ERP pour les professionnels du Bâtiment

Codial Bâtiment est la solution de gestion commerciale et de chantiers spécialement conçue pour les artisans, TPE et PME du BTP.

Fort de plus de 30 ans d’expérience, le logiciel de gestion d’entreprise évolue continuellement, puisque chaque année de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées en réponse aux demandes du terrain.

Aujourd’hui, le logiciel a atteint un tel niveau fonctionnel qu’il fait figure de référence dans le secteur du Bâtiment/BTP. Pour faciliter votre quotidien, il se couple nativement avec la majorité des grands acteurs du marché pour vous faire gagner en productivité : Batiprix, Edicad, Aubade/E.BAT, Spigao, Tarifeo, SMS Factor, Océan Orange Business, Oodrive Sign, Rexel, Sonepar, PUM, sites e-commerce…

Les principales fonctionnalités de l’ERP Codial Bâtiment :

Devis / Chiffrage / Commande rapide

De nombreux outils ont été spécialement conçus pour pouvoir réaliser rapidement des devis ou commandes de quelques ouvrages à plusieurs milliers de lignes.

Le « plus produit » : Grâce à la signature électronique Oodrive Sign intégrée à Codial, faites signer plus rapidement vos devis !

Une base articles et ouvrages riche et propre

Fini les bases de données lourdes et inutiles ! Grâce à la section "Catalogues", vous intégrez l'ensemble des articles proposés par de multiples fournisseurs. Votre base articles, elle, n’intègre que les articles que vous utilisez réellement.

Les bases sont mises à jour grâce aux connexions Tarifeo, PUM, Rexel, Sonepart et Comptoir des Fers

Une véritable gestion des Achats

Codial calcule automatiquement les besoins et prépare vos commandes fournisseurs. Et lorsque la facture fournisseur est validée, elle s’intègre en comptabilité.

Gestion des stocks

Gérez facilement vos stocks, vos livraisons et vos transferts en entrepôts ou sur chantier et valorisez-les grâce aux inventaires.

La Gestion Électronique de Documents (GED) incluse en standard

Retrouvez et classez facilement tous les éléments liés à un chantier, un client, une intervention !

Une gestion de chantiers puissante, complète et détaillée

Tout est centralisé au sein d’un même écran :

- Tiers (client, fournisseurs, intervenants, équipes), devis, Bordereaux de Prix, commandes clients, achat et sous-traitance, consommation, saisie des heures, frais, règlements, avenants, etc.

Gérez tous vos indicateurs clés : réalisé, engagé, facturé, déboursé, écarts, répartition, marges, main d’œuvre, prévu versus réalisé…

… Et allez plus loin avec les statistiques personnalisées ou la gestion du compte prorata.

Comptabilité / Règlement

Suivez vos règlements, effectuez vos relances et rapprochez-les avec vos comptes bancaires.

Exportez en 2 clics les écritures vers votre logiciel de comptabilité ou votre cabinet d’expertise comptable.

Suivez votre marge à chaque étape

Codial Bâtiment propose des outils à chaque étape pour vous assurer de maîtriser votre budget affaire : indicateurs visuels, niveaux de marge, statistiques…

Des fonctionnalités de requêtes avancées offrent aussi la possibilité de générer des statistiques sur mesure.

Avec Codial pas besoin d’Excel ! Mais si vous en êtes fan, vous pourrez exporter facilement vos données vers le tableur.

Les plus de Codial Bâtiment :