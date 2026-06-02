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Compress 3000 DW : chauffe-eau thermodynamique R290 au sol performant, silencieux et accessible

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Bosch Home Comfort

Le Compress 3000 DW est une solution compacte et silencieuse. En utilisant un fluide naturel (R290) et des technologies avancées, il assure une performance constante avec des coûts d'entretien minimaux. La solution de production d'ECS idéale.

  • Disponible en version 180 litres
  • Utilisation idéale en maison individuelle
  • Installation en construction neuve ou en rénovation, notamment en remplacement de ballons d'eau chaude électrique de grandes capacités.

Labels et certifications (détail) :

  • 48dB intérieur, 45dB extérieur

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (conditions clilatiques plus froides) : 127%
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (conditions climatiques plus chaudes) : 154%
Capacité de stockage : 175L
Poids : 74kg
Hauteur : 1863mm
Profondeur : 520mm
Largeur : 534mm

Labels et certifications

  • COV A+
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