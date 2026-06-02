Compress 3000 DW : chauffe-eau thermodynamique R290 au sol performant, silencieux et accessible

Le Compress 3000 DW est une solution compacte et silencieuse. En utilisant un fluide naturel (R290) et des technologies avancées, il assure une performance constante avec des coûts d'entretien minimaux. La solution de production d'ECS idéale.

Disponible en version 180 litres

Utilisation idéale en maison individuelle

Installation en construction neuve ou en rénovation, notamment en remplacement de ballons d'eau chaude électrique de grandes capacités.

Labels et certifications (détail) :