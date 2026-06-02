Compress 5800i AW : pompe à chaleur air/eau - réversible monobloc
Découvrez la pompe à chaleur la plus silencieuse (32 dB(A)) et design du marché. Un produit d’avenir adapté aux bâtiments existants.
- La Compress 5800i AW est la première pompe à chaleur Bosch utilisant le fluide frigorigène R290, assurant plus de performances et moins d’impact environnemental.
- 5 modèles disponibles de 4 à 12 kW, classe énergétique A+++ (35°C).
- 3 types d’unités intérieures adaptées à toutes les configurations : murale chauffage seul, colonne ECS et colonne tampon chauffage seul.
- Régulation intelligente, interface tactile couleur avec Assistant d’installation intégré : gain de temps à l’installation et à la mise en service !
Labels et certifications (détail) :
- A++ à 55°C et A+++ à 35°C
- 31dB intérieur, 42 dB extérieur
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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