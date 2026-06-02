Compress 5001 DW : chauffe-eau thermodynamique mural pour salle de bain et espaces réduits

Le Compress 5001 DW W est une solution compacte et silencieuse. En utilisant un fluide naturel (R290) et des technologies avancées, il assure une performance constante avec des coûts d'entretien minimaux. La solution de production d'ECS idéale.

Disponible en versions 80, 100, 120 et 150 litres

Idéal en appartement, en étant parfaitement adapté comme solution placard et salle de bain

Adapté en construction neuve en combinaison avec climatiseur, et en rénovation pour remplacer une chaudière ou chauffe-eau électrique

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