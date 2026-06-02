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Compress 5001 DW : chauffe-eau thermodynamique mural pour salle de bain et espaces réduits

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Bosch Home Comfort

Le Compress 5001 DW W est une solution compacte et silencieuse. En utilisant un fluide naturel (R290) et des technologies avancées, il assure une performance constante avec des coûts d'entretien minimaux. La solution de production d'ECS idéale.

  • Disponible en versions 80, 100, 120 et 150 litres
  • Idéal en appartement, en étant parfaitement adapté comme solution placard et salle de bain
  • Adapté en construction neuve en combinaison avec climatiseur, et en rénovation pour remplacer une chaudière ou chauffe-eau électrique

Labels et certifications (détail) :

  • 47dB intérieur et 47dB extérieur

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (conditions climatiques plus froides) : 98%
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (conditions climatiques plus chaudes) : 124%
Poids : 52kg
Hauteur : 1168mm
Largeur : 549mm
Profondeur : 520mm

Labels et certifications

  • COV A+

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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