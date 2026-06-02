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OR 100 : thermostat d'ambiance

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Bosch Home Comfort
OR 100 : thermostat d'ambiance - Batiweb

Thermostat d'ambiance tout ou rien (on/off) filaire chaudières et pompes à chaleur avec programmation hebdomadaire, livré avec thermostat, 2 piles AAA (1.5V), quick guide et 2 vis.

  • Utilisation simplifiée pour un confort immédiat au quotidien
  • Régulation précise et performances de chauffage optimisées
  • Une alimentation fiable : plus de 3 ans d'autonomie avec 2 piles AAA
  • Design élégant pour une intégration harmonieuse dans tous les intérieurs

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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