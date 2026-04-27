DINAGUIDE et DINALERT MTA granité pour extérieur
Les produits d’accessibilité DINAGUIDE et DINALERT en matière MTA granité ont été développés pour répondre aux exigences de sécurisation et de guidage des cheminements extérieurs. La mise en place d’éléments visuels et tactiles est essentielle pour permettre l’orientation des personnes aveugles ou malvoyantes, signaler une rupture de niveau, un escalier ou une zone de danger et assurer un déplacement sécurisé. Conformes aux normes d’accessibilité en vigueur, les produits pour l’accessibilité de notre gamme Dinaccess s’inscrivent également dans une logique de performance chantier en associant facilité de mise en œuvre, durabilité et qualité esthétique.
La matière MTA granité est composée de méthacrylate associé à des granulats de marbre, de silice et de corindon. Elle se distingue par sa grande souplesse, son excellente conformabilité aux supports, sa très forte résistance à la déchirure et son comportement non jaunissant face aux UV. Son relief granité offre une excellente adhérence, limite l’encrassement et contribue à la réduction du risque de glissade, même en conditions extérieures exigeantes. Les produits sont proposés en deux teintes, granité beige et granité gris, permettant un contraste visuel adapté aux différents environnements.
Rail de guidage DINAGUIDE MTA granité
Le rail de guidage DINAGUIDE MTA granité à coller est destiné à guider et accompagner le cheminement des personnes aveugles et malvoyantes en espace extérieur. Également appelé BAO, bande d’aide à l’orientation, il permet le cheminement, l’orientation et la localisation sur des parcours définis. Son profil à quatre nervures assure une lecture tactile efficace sous le pied ou à la canne. Conçu pour un usage extérieur exclusif, il est adapté aux zones à trafic piéton intense et s’installe en IOP sans passage de véhicules. Ses dimensions de 1000 x 220 mm permettent de structurer des lignes de guidage continues, visibles et durables.
Dalle podotactile DINALERT DV16 MTA granité
La dalle podotactile DINALERT DV16 MTA granité à coller est dédiée à l’éveil de la vigilance et au repérage des obstacles. Elle signale efficacement les zones de danger, telles que les escaliers, quais ou ruptures de niveau, et sécurise les déplacements en extérieur. Les formats ont été optimisés pour faciliter la pose : les dalles présentent des bords carrés parfaitement aboutableset une largeur de 412 mm permettant une juxtaposition précise afin d’obtenir les dimensions réglementaires. Le format 600 x 400 mm est réversible et peut être posé avec une profondeur de 600 mm ou de 400 mm selon la configuration, notamment en voirie ou en bordure de quai lorsque l’espace le permet. Destinées à un trafic piéton intense et proposées en granité beige ou gris, les dalles DINALERT DV16 combinent lisibilité tactile, sécurité et durabilité en environnement extérieur.
Matériaux (détail) :
- Résine MTA : méthacrylate + granulats de marbre, corindon et silice (granité)
Labels et certifications (détail) :
- Rail de guidage : Norme AFNOR NF P 98-352:2015
- Dalle podotactile : Norme AFNOR NF P 98-351:2021
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Usage extérieur exclusif
IOP
Voirie
Matériaux
- Marbre
- Résine Méthacrylate
Labels et certifications
- AFNOR
- Réglementation PMR (arrêté du 20 Avril 2017)
Divers
Sécurisation des espaces collectifs (IOP en extérieur) aide à l'orientation, cheminement, éveil de la vigilance, avertissement avant un obstacle.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Logement collectif
- Tertiaire
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