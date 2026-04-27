Profilés goutte d’eau, protection façade contre le ruissellement
Un système indispensable pour la protection des façades et à la finition des ouvrages
Les profilés goutte d’eau constituent une solution indispensable pour la finition des bordures et des nez de balcons, ainsi que pour la protection durable des façades et des murs contre les effets du ruissellement. Dans ces zones exposées aux intempéries et à une fréquentation régulière, l’eau de pluie peut provoquer des coulures, des salissures et une dégradation progressive des revêtements muraux. Le principe de larmier intégré au profilé permet d’éloigner efficacement l’écoulement de l’eau de la façade, empêchant la capillarité et limitant l’apparition de traces, de moisissures ou d’altérations esthétiques. En plus de leur fonction technique, les profilés goutte d’eau assurent une finition nette et soignée des arêtes, en parfaite continuité avec les revêtements de sol tels que dalles, carrelages, pavements ou pierres naturelles.
Fabriqués en aluminium anodisé naturel ou en aluminium laqué blanc, les profilés goutte d’eau sont spécifiquement conçus pour résister aux contraintes en extérieur. Leur tenue face aux intempéries, à l’exposition prolongée au soleil et aux variations de température garantit une performance durable dans le temps. Les 2 finitions disponibles permettent une intégration esthétique harmonieuse avec les façades et les revêtements existants, notamment par la possibilité de choisir le coloris du profilé en fonction de la teinte du crépi.
Mise en œuvre du système et accessoires associés
La pose des profilés goutte d’eau s’effectue de manière encastrée, simultanément à celle du revêtement de sol, afin de garantir un alignement parfait, une continuité esthétique maîtrisée et le bon fonctionnement du système.
Les profilés font partie d’un ensemble complet intégrant des accessoires spécifiques, tels que pièces d’angles rentrants et sortants, pièces de jonction et embouts de finition. Ces éléments assurent des raccordements précis, une finition homogène et une évacuation optimale des eaux de ruissellement. La mise en œuvre de l’ensemble des accessoires lors de la pose est essentielle pour garantir l’efficacité du système, préserver durablement les façades des coulures et contribuer à la pérennité et à la propreté des ouvrages.
Matériaux (détail) :
- Aluminium anodisé naturel / Aluminium laqué blanc
Fiche technique
Matériaux
- Aluminium
Divers
Installation en nez et bordure de balcon ou de terrasse en extérieur, pose encastrée sous le revêtement, profilé et accessoires
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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