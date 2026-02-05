Enduits naturels : lissage, multifonction et rebouchage

Les enduits naturels sont conçus pour la préparation, la réparation et la finition des murs et plafonds intérieurs avant peinture ou pose de revêtements muraux. Prêts à l’emploi et faciles à appliquer, ils offrent une excellente adhérence, une finition soignée et un grand confort d’utilisation, aussi bien pour les petits travaux que pour les surfaces plus étendues.

Cette gamme se décline en trois produits, permettant de répondre à tous les besoins : lissage, rebouchage et travaux multifonctions. Leur formulation naturelle assure une application fluide, un ponçage facile et un rendu homogène, pour des supports parfaitement préparés avant finition décorative.

Enduit de lissage naturel

Enduit de finition intérieur destiné au lissage des murs et à la correction des imperfections avant peinture ou revêtement mural. Application possible au rouleau ou à la lame à lisser pour une surface parfaitement lisse.

Les avantage de l'enduit de lissage naturel :

Facile à utiliser

Excellente adhérence

Excellente finition

Enduit multifonction naturel

Enduit naturel en pâte prêt à l’emploi, conçu pour les petits travaux de rebouchage et de lissage sur murs et plafonds intérieurs. Idéal pour traiter trous, fissures et défauts légers.

Les avantage de l'enduit multifonction naturel :

Adhérence élevée

Très belle finition

Spécial trous et fissures

Enduit de rebouchage naturel

Enduit de rebouchage naturel en pâte prêt à l’emploi, destiné au traitement des trous et fissures sur murs et plafonds intérieurs. Sa formule allégée améliore le confort d’application et réduit l’effort.

Les avantage de l'enduit de rebouchage naturel :