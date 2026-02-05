Podcast
Enduits naturels : lissage, multifonction et rebouchage

SEMIN

Les enduits naturels sont conçus pour la préparation, la réparation et la finition des murs et plafonds intérieurs avant peinture ou pose de revêtements muraux. Prêts à l’emploi et faciles à appliquer, ils offrent une excellente adhérence, une finition soignée et un grand confort d’utilisation, aussi bien pour les petits travaux que pour les surfaces plus étendues.

Cette gamme se décline en trois produits, permettant de répondre à tous les besoins : lissage, rebouchage et travaux multifonctions. Leur formulation naturelle assure une application fluide, un ponçage facile et un rendu homogène, pour des supports parfaitement préparés avant finition décorative.

 

Enduit de lissage naturel

Enduit de finition intérieur destiné au lissage des murs et à la correction des imperfections avant peinture ou revêtement mural. Application possible au rouleau ou à la lame à lisser pour une surface parfaitement lisse.

Les avantage de l'enduit de lissage naturel :

  • Facile à utiliser
  • Excellente adhérence
  • Excellente finition

 

Enduit multifonction naturel

Enduit naturel en pâte prêt à l’emploi, conçu pour les petits travaux de rebouchage et de lissage sur murs et plafonds intérieurs. Idéal pour traiter trous, fissures et défauts légers.

Les avantage de l'enduit multifonction naturel :

  • Adhérence élevée
  • Très belle finition
  • Spécial trous et fissures

 

Enduit de rebouchage naturel

Enduit de rebouchage naturel en pâte prêt à l’emploi, destiné au traitement des trous et fissures sur murs et plafonds intérieurs. Sa formule allégée améliore le confort d’application et réduit l’effort.

Les avantage de l'enduit de rebouchage naturel :

  • Formule allégée,facile à appliquer
  • Facile à poncer
  • Séchage très rapide

 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Enduit de lissage naturel
Conditionnement : Tube 330 g, seaux 1,5 kg,4 kg et 10 kg
Type : Enduit de lissage naturel
Usage : Finition intérieure
Supports : Murs intérieurs
Application : Rouleau, lame à lisser
Finition : Lisse
Revêtements compatibles : Peinture, revêtements muraux

Enduit multifonction naturel
Conditionnement : Tube 330 g, seaux 1,5 kg,4 kg et 10 kg
Type : Enduit multifonction naturel
Usage : Rebouchage et lissage
Supports : Murs et plafonds intérieurs
Application : Manuelle
Finition : Soignée
Prêt à l’emploi : Oui

Enduit de rebouchage naturel
Conditionnement : Tube 300 g, seaux 1,5 kg et 4 kg.
Type : Enduit de rebouchage naturel
Usage : Rebouchage intérieur
Supports : Murs et plafonds
Formulation : Allégée
Ponçage : Facile
Séchage : Très rapide
Prêt à l’emploi : Oui

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Documentation

SEMIN - Batiweb

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication...

1A rue de la gare
57920 KEDANGE SUR CANNER
France

Plus d'informations


