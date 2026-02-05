Enduits naturels : lissage, multifonction et rebouchage
Les enduits naturels sont conçus pour la préparation, la réparation et la finition des murs et plafonds intérieurs avant peinture ou pose de revêtements muraux. Prêts à l’emploi et faciles à appliquer, ils offrent une excellente adhérence, une finition soignée et un grand confort d’utilisation, aussi bien pour les petits travaux que pour les surfaces plus étendues.
Cette gamme se décline en trois produits, permettant de répondre à tous les besoins : lissage, rebouchage et travaux multifonctions. Leur formulation naturelle assure une application fluide, un ponçage facile et un rendu homogène, pour des supports parfaitement préparés avant finition décorative.
Enduit de lissage naturel
Enduit de finition intérieur destiné au lissage des murs et à la correction des imperfections avant peinture ou revêtement mural. Application possible au rouleau ou à la lame à lisser pour une surface parfaitement lisse.
Les avantage de l'enduit de lissage naturel :
- Facile à utiliser
- Excellente adhérence
- Excellente finition
Enduit multifonction naturel
Enduit naturel en pâte prêt à l’emploi, conçu pour les petits travaux de rebouchage et de lissage sur murs et plafonds intérieurs. Idéal pour traiter trous, fissures et défauts légers.
Les avantage de l'enduit multifonction naturel :
- Adhérence élevée
- Très belle finition
- Spécial trous et fissures
Enduit de rebouchage naturel
Enduit de rebouchage naturel en pâte prêt à l’emploi, destiné au traitement des trous et fissures sur murs et plafonds intérieurs. Sa formule allégée améliore le confort d’application et réduit l’effort.
Les avantage de l'enduit de rebouchage naturel :
- Formule allégée,facile à appliquer
- Facile à poncer
- Séchage très rapide
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Enduit de lissage naturel
Conditionnement : Tube 330 g, seaux 1,5 kg,4 kg et 10 kg
Type : Enduit de lissage naturel
Usage : Finition intérieure
Supports : Murs intérieurs
Application : Rouleau, lame à lisser
Finition : Lisse
Revêtements compatibles : Peinture, revêtements muraux
Enduit multifonction naturel
Conditionnement : Tube 330 g, seaux 1,5 kg,4 kg et 10 kg
Type : Enduit multifonction naturel
Usage : Rebouchage et lissage
Supports : Murs et plafonds intérieurs
Application : Manuelle
Finition : Soignée
Prêt à l’emploi : Oui
Enduit de rebouchage naturel
Conditionnement : Tube 300 g, seaux 1,5 kg et 4 kg.
Type : Enduit de rebouchage naturel
Usage : Rebouchage intérieur
Supports : Murs et plafonds
Formulation : Allégée
Ponçage : Facile
Séchage : Très rapide
Prêt à l’emploi : Oui
