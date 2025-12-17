Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Isolant acoustique STOP BRUIT : réduction des bruits intérieurs

Partager le produit
SEMIN

L’isolant acoustique STOP BRUIT est conçu pour améliorer le confort sonore des logements en limitant efficacement les nuisances sonores du quotidien. Adapté aux cloisons distributives, il permet de réduire les bruits intérieurs tels que les voix, la télévision ou la musique, ainsi que les bruits extérieurs liés au trafic ou aux activités urbaines.

Simple et rapide à poser, cet isolant s’intègre facilement dans une ossature métallique standard, sans nécessiter de travaux complexes. Léger et maniable, il contribue à une mise en œuvre fluide sur chantier tout en assurant des performances acoustiques élevées.

Pensé pour les projets d’aménagement intérieur et de rénovation, STOP BRUIT favorise un environnement plus calme et plus agréable à vivre, en répondant aux attentes croissantes en matière de confort acoustique dans l’habitat.

Les avantages de STOP BRUIT :

  • Installation facile et rapide
  • Compatible avec les rails métalliques standard
  • Confort de pose : panneau ultra léger
  • Doux
  • Ne s'affaisse pas dans le temps, limite le risque de ponts thermiques et acoustiques
  • Format adapté pour rentrer dans une voiture standard
  • Pratique, poignée intégrée

 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Gain d’affaiblissement acoustique de 10 dB par rapport à une cloison non isolée
Réduction de l’intensité sonore de 90 % comparée à une cloison sans traitement acoustique
Intensité sonore réduite par 10 grâce à l'isolant comparé à une cloison sans isolant en 72/48 + BA13 std
Diminution de moitié de la perception du bruit par l’oreille humaine, améliorant significativement le confort acoustique des logements
Panneau d'isolation acoustique x 6 panneaux
Tissu de protection quadrillé tous les 10 cm permettant une pose et une découpe facile

Divers

Isolant acoustique pour cloisons distributives
Destiné à la réduction des bruits intérieurs et extérieurs
Pose entre montants sur ossature métallique standard
Adapté aux travaux d’aménagement intérieur et de rénovation

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
SEMIN - Batiweb

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication...

1A rue de la gare
57920 KEDANGE SUR CANNER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.