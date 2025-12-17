Isolant acoustique STOP BRUIT : réduction des bruits intérieurs
L’isolant acoustique STOP BRUIT est conçu pour améliorer le confort sonore des logements en limitant efficacement les nuisances sonores du quotidien. Adapté aux cloisons distributives, il permet de réduire les bruits intérieurs tels que les voix, la télévision ou la musique, ainsi que les bruits extérieurs liés au trafic ou aux activités urbaines.
Simple et rapide à poser, cet isolant s’intègre facilement dans une ossature métallique standard, sans nécessiter de travaux complexes. Léger et maniable, il contribue à une mise en œuvre fluide sur chantier tout en assurant des performances acoustiques élevées.
Pensé pour les projets d’aménagement intérieur et de rénovation, STOP BRUIT favorise un environnement plus calme et plus agréable à vivre, en répondant aux attentes croissantes en matière de confort acoustique dans l’habitat.
Les avantages de STOP BRUIT :
- Installation facile et rapide
- Compatible avec les rails métalliques standard
- Confort de pose : panneau ultra léger
- Doux
- Ne s'affaisse pas dans le temps, limite le risque de ponts thermiques et acoustiques
- Format adapté pour rentrer dans une voiture standard
- Pratique, poignée intégrée
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Gain d’affaiblissement acoustique de 10 dB par rapport à une cloison non isolée
Réduction de l’intensité sonore de 90 % comparée à une cloison sans traitement acoustique
Intensité sonore réduite par 10 grâce à l'isolant comparé à une cloison sans isolant en 72/48 + BA13 std
Diminution de moitié de la perception du bruit par l’oreille humaine, améliorant significativement le confort acoustique des logements
Panneau d'isolation acoustique x 6 panneaux
Tissu de protection quadrillé tous les 10 cm permettant une pose et une découpe facile
Divers
Isolant acoustique pour cloisons distributives
Destiné à la réduction des bruits intérieurs et extérieurs
Pose entre montants sur ossature métallique standard
Adapté aux travaux d’aménagement intérieur et de rénovation
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
