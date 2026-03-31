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GeniaAir Classic : elle a tout ce qu'on attend d'une pompe à chaleur Saunier Duval

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SAUNIER DUVAL

La GeniaAir Classic de Saunier Duval est une pompe à chaleur air/eau monobloc conçue pour répondre efficacement aux besoins de chauffage, de rafraîchissement et de production d’eau chaude sanitaire, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Pensée pour offrir un excellent compromis entre performance et accessibilité, cette solution intègre une technologie fiable et simple à installer, sans manipulation de fluide frigorigène. Sa conception compacte facilite son implantation, notamment grâce à un concept de sécurité innovant permettant l’installation du groupe extérieur sans zone d’exclusion.

Polyvalente, la GeniaAir Classic s’adapte à différents systèmes de diffusion (plancher chauffant, radiateurs basse température ou ventilo-convecteurs) et peut fonctionner en chauffage seul ou en solution double service. Elle est capable de produire de l’eau jusqu’à 65°C, même en conditions extérieures basses, assurant ainsi un confort optimal toute l’année.

Fiable, économique et facile à installer, cette pompe à chaleur constitue une solution idéale pour les particuliers souhaitant améliorer la performance énergétique de leur logement tout en maîtrisant leur budget.

Les avantages de la pompe à chaleur GeniaAir Classic :

  • Installation simple et rapide (monobloc)
  • Solution 3-en-1 : chauffage, rafraîchissement, ECS
  • Performante même par basse température
  • Compatible avec plusieurs systèmes de diffusion
  • Format compact, intégration facilitée
  • Réduction des consommations énergétiques

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type : Pompe à chaleur air/eau monobloc
Usage : Chauffage, rafraîchissement, eau chaude sanitaire
Plage de puissance : environ 5 à 15 kW (selon modèles)
Température de sortie : jusqu’à 65°C
Technologie : Inverter (modulation de puissance)
Installation : Monobloc (sans manipulation de fluide)
Niveau sonore : env. 55 dB(A)
Fluide frigorigène : évolution vers R290 (selon versions)
Compatibilité : radiateurs basse température, plancher chauffant, ventilo-convecteurs
Alimentation : 230 V
Fonctionnement : jusqu’à basse température extérieure
Configuration : chauffage seul ou double service avec module hydraulique
Installation facilitée : pas de zone d’exclusion autour de l’unité extérieure
Option : pas de ballon tampon requis (selon installation)

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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