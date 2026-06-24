GeniaAir Max : le maximum à tous les niveaux
La pompe à chaleur air/eau GeniaAir Max de Saunier Duval est une solution de chauffage performante conçue pour répondre aux besoins des logements neufs comme des projets de rénovation énergétique.
Fonctionnant avec le fluide frigorigène naturel R290, elle associe efficacité énergétique, confort thermique et faible impact environnemental. Adaptée au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au rafraîchissement, elle offre une réponse complète pour améliorer le confort du logement tout en maîtrisant les consommations.
Grâce à ses hautes performances, la GeniaAir Max peut atteindre une classification énergétique A+++ et un SCOP jusqu’à 4. Elle conserve également un fonctionnement thermodynamique même par grand froid, jusqu’à -25 °C extérieur. Son niveau sonore réduit, avec une puissance acoustique ErP annoncée à partir de 44 dB(A), facilite son intégration dans les environnements résidentiels.
Pensée pour simplifier l’installation, la GeniaAir Max bénéficie de la fonction Flexible Space, permettant de réduire les contraintes d’implantation autour de l’unité extérieure. Le fluide R290 permet également d’atteindre des températures élevées, jusqu’à 75 °C en chauffage et jusqu’à 70 °C pour l’eau chaude sanitaire, ce qui la rend particulièrement adaptée aux habitations anciennes équipées de radiateurs. Cette pompe à chaleur air/eau constitue ainsi une solution efficace, silencieuse et flexible pour accompagner la transition vers un chauffage plus durable.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de produit : pompe à chaleur air/eau
Marque : Saunier Duval
Modèle : GeniaAir Max
Usages : chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement
Fluide frigorigène : R290
Classe énergétique : jusqu’à A+++
SCOP : jusqu’à 4
Etas à 55 °C : jusqu’à 157 %
Température de chauffage : jusqu’à 75 °C
Température d’eau chaude sanitaire : jusqu’à 70 °C
Fonctionnement thermodynamique : jusqu’à -25 °C extérieur
Puissance acoustique ErP : à partir de 44 dB(A)
Pression acoustique à 5 m : à partir de 22 dB(A)
Fonction Flexible Space pour faciliter l’implantation
Compatible avec ballons d’eau chaude sanitaire déportés FEW 200, 250 et 300 litres
Solution adaptée au neuf et à la rénovation énergétique
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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