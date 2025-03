iD Comfort Acoustic : sol vinyle modulaire en pose poissée

Fabriquées en France, les lames et dalles de sol iD Comfort Acoustic associent facilité de pose, design, confort acoustique et durabilité.

Sa pose poissée, associée à des lames et dalles distinctes pour un remplacement facile, rapide et ciblé, minimise les temps d’interruption dans les locaux, simplifie les plannings de rénovations et réduit les déchets, ce qui en fait un produit idéal pour les logements collectifs.

Les performances acoustiques supérieures, avec une réduction des bruits d'impact de 19 dB et une acoustique de classe A dans les pièces, créent des espaces paisibles et plus silencieux.

Avec 33 % de contenu recyclé, une recyclabilité en fin d’usage et la plus faible empreinte carbone de sa catégorie (EPD : A-D), ce revêtement de sol est conçu pour les personnes et la planète.

Matériaux (détail) :

Polychlorure de vinyle

Labels et certifications (détail) :