iD Square Loose-Lay : conçu pour les espaces de bureaux

Conçu pour l’excellence

Fabriquée en France, la collection iD Square Loose-Lay est une solution de revêtement de sol haute performance adaptée aux exigences des lieux de travail modernes. Grâce à son installation sans adhésif permanent et à son adaptabilité exceptionnelle, les intérieurs sont modulables rapidement et efficacement tout en conservant un aspect élégant et professionnel.

Possibilités infinies

Avec la collection iD Square Loose-Lay, les possibilités de design sont infinies. Choisissez parmi 37 designs qui permettent aux architectes de créer des intérieurs équilibrant esthétique et performances techniques. Créez une harmonie parfaite avec les dalles de moquette DESSO pour créer des espaces dynamiques et inspirants qui s'adaptent facilement aux environnements de travail modernes.

L’importance des détails : du réalisme dans chaque dalle

Des grains authentiques aux textures complexes, la collection iD Square Loose-Lay sublime chaque projet avec des designs qui résonnent.

TEKTANIUM®: conçu pour la durabilité

Doté de notre revêtement révolutionnaire TEKTANIUM®, iD Square Loose-Lay offre une résistance exceptionnelle aux rayures, à l'usure et aux taches. Sa finition ultra-mate améliore à la fois la durabilité et l'attrait esthétique de vos designs.

Durabilité dans compromis

Conçu pour l'avenir, iD Square Loose-Lay est fabriqué à partir de matériaux recyclés et conçu pour être recyclable grâce au programme ReStart® de Tarkett. En choisissant ce revêtement de sol, vous optez pour la performance et la durabilité—en détournant les déchets des décharges et en réduisant l'impact environnemental.

Résistante dans des environnements exigeants

Que ce soit pour un environnement à fort trafic ou une zone de bureau modulable, la nouvelle collection iD Square Loose-Lay est conçue pour rester en place, supporter une utilisation intensive et maintenir son apparence impeccable—parfait pour les besoins changeants des intérieurs modernes.

Matériaux (détail) :