iQ Natural Acoustic : premier revêtement de sol en vinyle bio-attribué

iQ Natural est une collection qui excelle à l’usage. Facilité d'installation, performances durables, hygiène, simplicité d'entretien et designs exceptionnels, le tout harmonieusement réuni en une seule solution. Sa souplesse est appréciée des poseurs ; sa construction homogène et son étanchéité en font la solution idéale pour les couloirs, les pièces humides et les espaces où l'hygiène et la sécurité sont essentielles.