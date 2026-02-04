ISYCHAP : gamme chapes fluides
La gamme ISYCHAP est spécialement conçue pour la réalisation de chapes flottantes en intérieur. Elle est adaptée aux planchers simples ainsi qu’aux planchers chauffants (câbles électriques, eau chaude, systèmes réversibles).
Grâce à sa formulation optimisée, ISYCHAP garantit une excellente planéité, un retrait limité et une mise en œuvre rapide et facile. Sa texture fluide assure une diminution de la pénibilité sur chantier et une productivité accrue.
Les solutions ISYCHAP offrent une très bonne cohésion de surface et sont compatibles avec toutes les colles à carrelage.
La gamme ISYCHAP est fabriquée dans des centrales bénéficiant de la certification QB 46 Chapes Fluides et est adaptée à une mise en œuvre à la pompe.
Les options ISYCHAP Plus :
- Agent de cure intégré pour des chapes sans pellicule de surface qui assurent moins de poussière au ponçage.
- Option* C30 avec la possibilité d’éviter la reprise des menuiseries en rénovation grâce à son épaisseur réduite
- Option C25/P4S pour une planéité optimale et des performances supérieures adaptées aux locaux non-industriels à fortes sollicitations mécaniques
*pour confirmer la disponibilité dans votre secteur, rapprochez-vous de votre contact régional.
Nos solutions chapes fuides sont destinées à une mise en œuvre par des applicateurs formés et agréés.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pour locaux à faibles sollicitations : P2, P3 ou P4 du classement UPEC
Classe de performance à partir de C16/F3 (NF EN 13813)
Conforme à NF EN 13813, NF DTU 21, NF DTU 26.2, NF DTU 52.10, NF DTU 65.14 (selon destinations), et certification QB46
Matériaux
- Ciment, chaux
Labels et certifications
- NF
Divers
Etudié pour améliorer la cadence et réduire la pénibilité de mise en œuvre.
Elaboré pour garantir un enrobage optimum des tuyaux de chauffage.
Adapté à une mise en œuvre à la pompe.
Respecter les préconisations de l‘Avis Technique.
Nettoyer le support et procéder à un ravoirage dans le cas d‘un support de planéité irrégulière.
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
- Autre
