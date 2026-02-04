Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

TOPVOIL :  Béton fluide pour voiles et ossatures à parements ouvragés

Partager le produit
Heidelberg Materials France - Activité Béton

TOPVOIL est un béton conçu pour la réalisation de voiles et ossatures à parements ouvragés permettant un coulage aisé du béton avec une vibration selon les règles de l’art.

Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu'extérieure.              

Formulation conçue pour obtenir un parement ouvragé avec un niveau de bullage 1 et 2 (selon FD P 18-503), sous réserve d'une mise en oeuvre selon les régles de l'art.

Les parements peuvent être peints ou laissés bruts de décoffrage.

Elaboré pour faciliter l'intervention du peintre à la réception de l'ouvrage (bullage limité).

    Fiche technique

    Caractéristiques techniques

    Classe de résistance à partir de C25/30
    Granulométrie PG, MG ou GG
    Affaissement S4 ou S5
    Conforme à NF EN 206+A2/CN
    Pompable

    Matériaux

    • Bétons

    Labels et certifications

    • EN
    • NF

    Familles d'ouvrage

    • Logement collectif
    • Maison individuelle
    • Tertiaire
    En savoir plus Documentation

    Les tags associés

    Autres produits

    Les communiqués de la marque

    Il n'y a pas davantage de communiqués
    Un projet ? Une question ?

    Demander plus d'informations :

    L'actualité de la marque

    Il n'y a pas davantage d'actualités

    Les vidéos de la marque

    Il n'y a pas davantage de vidéos
    Heidelberg Materials France - Activité Béton - Batiweb

    Avec 4,3 millions de m3 de béton vendus en 2021 et 480 millions d’Euros de chiffre d’affaires,...

    Tour Alto - 24e étage - 4, Place des Saisons
    92400 COURBEVOIE
    France

    Plus d'informations


    Les + lus

    La sélection de la rédaction

    Les marques à la une

    CHEMINÉES POUJOULAT

    CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

    SMABTP

    SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

    helloArtisan

    Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

    JELD-WEN

    Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

    bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

    Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.