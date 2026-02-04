TOPVOIL : Béton fluide pour voiles et ossatures à parements ouvragés
TOPVOIL est un béton conçu pour la réalisation de voiles et ossatures à parements ouvragés permettant un coulage aisé du béton avec une vibration selon les règles de l’art.
Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu'extérieure.
Formulation conçue pour obtenir un parement ouvragé avec un niveau de bullage 1 et 2 (selon FD P 18-503), sous réserve d'une mise en oeuvre selon les régles de l'art.
Les parements peuvent être peints ou laissés bruts de décoffrage.
Elaboré pour faciliter l'intervention du peintre à la réception de l'ouvrage (bullage limité).
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Classe de résistance à partir de C25/30
Granulométrie PG, MG ou GG
Affaissement S4 ou S5
Conforme à NF EN 206+A2/CN
Pompable
Matériaux
- Bétons
Labels et certifications
- EN
- NF
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Les tags associés
- Béton
- Parement
- Ossature
- Structurel
- Voile
- Prêt à l'emploi
- Afficher plus
ISYPLAN : béton autoplaçant pour planchers et dalles
ISYPLAN est un béton autoplaçant conçu pour la réalisation de planchers, dalles et dallages de maison individuelle. ISYPLAN est élaboré pour améliorer la...
UNIDECOR : béton révélé pour voiries décoratives
UNIDECOR est un béton spécialement conçu pour les aménagements extérieurs esthétiques et la réalisation de voiries décoratives. Permet une grande...
Béton coloré pour voiries décoratives : COLORDECOR
Conçu pour la réalisation de voiries colorées, allées aux formes diverses et aux finitions variées : béton brut, balayé, lisse, bouchardé, poli. Elaboré...
Matériau autocompactant pour l'élargissement de chaussées : UNIMACESS
UNIMACESS est un matériau autocompactant conçu pour la réalisation de poutres de rive, pour la réhabilitation partielle ou l'élargissement de chaussées à...
ISYCHAP : gamme chapes fluides
La gamme ISYCHAP est spécialement conçue pour la réalisation de chapes flottantes en intérieur. Elle est adaptée aux planchers simples ainsi qu’aux planchers chauffants...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Heidelberg Materials France expose son savoir-faire à ARTIBAT
Découvrez en vidéo l’énergie du salon ARTIBAT et les innovations d’Heidelberg Materials France pour construire le bâtiment durable de demain.