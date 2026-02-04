TOPVOIL :  Béton fluide pour voiles et ossatures à parements ouvragés

TOPVOIL est un béton conçu pour la réalisation de voiles et ossatures à parements ouvragés permettant un coulage aisé du béton avec une vibration selon les règles de l’art.

Formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu'extérieure.

Formulation conçue pour obtenir un parement ouvragé avec un niveau de bullage 1 et 2 (selon FD P 18-503), sous réserve d'une mise en oeuvre selon les régles de l'art.

Les parements peuvent être peints ou laissés bruts de décoffrage.

Elaboré pour faciliter l'intervention du peintre à la réception de l'ouvrage (bullage limité).