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La gamme Fixscreen : Stores de protection solaire extérieure

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RENSON

Pionnier de la protection solaire extérieure, Renson développe depuis plus de 50 ans des solutions innovantes visant à améliorer le confort thermique, visuel et énergétique des bâtiments.
Contrairement aux protections solaires intérieures, les solutions extérieures bloquent le rayonnement solaire avant qu’il ne pénètre dans le bâtiment. Elles permettent ainsi de limiter efficacement la surchauffe, de réduire les besoins en climatisation et d’optimiser le confort intérieur, tout en préservant l’apport de lumière naturelle.

La gamme Fixscreen incarne pleinement ce savoir‑faire. Elle propose des stores de protection solaire extérieure performants, discrets et durables, conçus pour répondre aux exigences des projets architecturaux contemporains, en résidentiel comme en tertiaire.

1. Fixscreen Go – Intégration économique et fiable

Le Fixscreen Go est la solution idéale pour ceux qui recherchent une protection solaire extérieure résistante au vent, à un prix accessible, tout en bénéficiant de la qualité et du savoir‑faire Renson.
Grâce à son caisson compact et à son montage simplifié, ce modèle est parfaitement adapté aux constructions neuves comme aux projets de rénovation.

2. Fixscreen – La référence du store extérieur depuis 2005

Le Fixscreen est la solution de protection solaire verticale la plus polyvalente de la gamme. Véritable référence sur le marché, elle s’adapte à de nombreuses configurations grâce à ses différentes possibilités de pose : en avant‑corps, encastrée ou autoportante.
La version XL permet de couvrir des surfaces de grande dimension, jusqu’à 7 mètres de largeur pour 3 mètres de hauteur, en un seul tenant, tout en conservant une excellente stabilité.

3. Fixscreen Minimal – Design épuré et performance maximale

Le Fixscreen Minimal a été développé pour répondre aux attentes des architectes en matière d’esthétique et de discrétion. L’absence de coulisses visibles permet une intégration parfaite dans la façade, au plus près du vitrage.
Cette version associe un design ultra‑minimaliste à des performances techniques élevées. Elle est particulièrement adaptée aux façades contemporaines et aux projets architecturaux exigeants, où la protection solaire doit être efficace sans altérer la pureté des lignes.
La version Curtain Wall du Fixscreen Minimal est spécifiquement conçue pour les murs‑rideaux.

Labels et certifications (détail) :

  • Classe de réaction au feu selon Euroclasse (variable selon la toile)
  • Déclaration des performances (DoP) disponible
  • Classe de vent EN 13561.2004 : 3
  • Performances solaires évaluées selon la norme EN 14501

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Résistance au vent garantie jusqu’à 130 km/h
Technologie Smooth® & Fixscreen® : toile parfaitement tendue, sans plis, grâce au système de ZIP
Gamme complète : Fixscreen Go, Fixscreen et Fixscreen Minimal
Finition haut de gamme avec plus de 300 couleurs RAL
Différents types de pose : en avant‑corps, encastrée, autoportante…
Version Solar disponible : alimentation solaire, sans raccordement électrique
Solutions adaptées aux projets résidentiels et tertiaires
Compatible avec les exigences RE2020

Matériaux

  • Aluminium
  • Fibre de verre
  • Polyester

Labels et certifications

  • EN
  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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