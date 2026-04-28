Topfix : Store de protection solaire horizontal extérieur
Le Topfix est un store de protection solaire extérieure horizontal développé par Renson pour les grandes verrières, les puits de lumière et les vérandas. Spécialement conçu pour le vitrage horizontal ou incliné, il protège efficacement les bâtiments contre la surchauffe tout en conservant un apport optimal de lumière naturelle.
Les verrières et vérandas laissent entrer beaucoup de lumière, mais également une grande quantité de chaleur solaire. Placé à l’extérieur, le Topfix bloque les rayons solaires avant qu’ils n’atteignent le vitrage, empêchant ainsi l’intérieur de se réchauffer excessivement. Cette solution est particulièrement adaptée aux habitations, mais aussi aux hôpitaux, maisons de repos, bureaux, écoles, atriums et centres commerciaux.
Équipé de la technologie Fixscreen®, le Topfix bénéficie d’une technique de tension révolutionnaire garantissant une toile parfaitement tendue, même sans rouleaux de support. Cette technologie assure une stabilité exceptionnelle et permet une résistance au vent pouvant atteindre 120 km/h. Le store peut couvrir des surfaces importantes, jusqu’à 30 m².
Grâce à son caisson compact, le Topfix s’intègre discrètement dans l’architecture du bâtiment. Celui‑ci peut être monté en partie haute, basse ou latérale du châssis, offrant une grande flexibilité de mise en œuvre pour les projets résidentiels et tertiaires.
Labels et certifications (détail) :
- Classe de vent EN 13561.2004 : 3
- Rapport d'essai en soufflerie : N° EAR0852
- Déclaration des performances (DoP) : 201409 - F003
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Résistance au vent garantie jusqu’à 120 km/h
Couverture de surface jusqu'à 30m2
Technologie Smooth® & Fixscreen® : toile parfaitement tendue, sans plis, grâce au système de ZIP
Finition haut de gamme avec plus de 300 couleurs RAL
Version Solar disponible : alimentation solaire, sans raccordement électrique
Solutions adaptées aux projets résidentiels et tertiaires
Compatible avec les exigences RE2020
Matériaux
- Aluminium
- Polyester
Labels et certifications
- EN
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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