Loggia : Panneaux de protection solaire
Les panneaux Loggia offrent une solution de protection solaire extérieure à la fois élégante, flexible et structurelle. Grâce à leur système coulissant, ils permettent de contrôler efficacement l’apport de lumière naturelle, tout en contribuant à l’identité architecturale de la façade.
Loggia s’intègre aussi bien dans des projets résidentiels que tertiaires et répond aux exigences des architectures contemporaines, où la protection solaire devient un élément de façade à part entière.
Flexibilité architecturale et design épuré
Le système Loggia repose sur une large gamme de panneaux coulissants, disponibles avec différents cadres et remplissages. Le cadre est réalisé en aluminium, garantissant durabilité et finesse visuelle, tandis que le design se distingue par l’absence de fixations visibles.
Les panneaux peuvent être manœuvrés manuellement ou motorisés, selon les besoins du projet. Le système coulissant permet d’adapter la protection solaire à l’usage du bâtiment, tout en conservant une esthétique moderne et épurée.
Une gamme complète de solutions et de finitions
Loggia se décline en plusieurs versions afin de répondre aux contraintes techniques et esthétiques de chaque projet :
- Loggia Alu : cadre et lames en aluminium
- Loggia Wood : cadre en aluminium avec lames en bois de cèdre ou en bois thermotraité
- Loggia Screen : cadre en aluminium avec toile de protection solaire
Selon la version choisie, différents types de lames sont disponibles :
- Standard : lames parallélogrammes
- Privacy : lames inclinables
- Plano : lames rectangulaires (version Alu)
Cette diversité de configurations permet une intégration harmonieuse dans tout type de façade, tout en offrant une gestion précise de l’ensoleillement, de la vue et de l’intimité.
Matériaux (détail) :
- Remplissages selon configuration (aluminium, bois ou toile de protection solaire)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Large choix de systèmes coulissants
Finition haut de gamme avec plus de 300 couleurs RAL
Manuel ou motorisé
Pas de fixations visibles
Un élément architectural remarquable
Design épuré
Matériaux
- Aluminium
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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