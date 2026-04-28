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Panovista : Store d'angle sans coulisses

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RENSON

Le Panovista (et Panovista Max) est la première solution de protection solaire extérieure développée spécifiquement pour les fenêtres d’angle sans cadre. Elle s’intègre parfaitement à l’architecture contemporaine, aux grandes baies vitrées et aux façades minimalistes, tout en garantissant une protection solaire efficace et discrète.

Grâce à son concept unique sans coulisses d’angle, le Panovista préserve la transparence et la pureté des lignes architecturales, sans compromis sur le confort thermique ou la résistance au vent.

Intégration architecturale et grandes dimensions

Conçu pour une intégration invisible dans la façade, le Panovista disparaît entièrement lorsque le store est remonté. La barre de charge est totalement rétractable, garantissant une façade épurée et minimaliste.
Deux versions sont disponibles afin de s’adapter aux contraintes du projet, qu’il soit résidentiel ou tertiaire. La différence réside dans la liaison de l'angle, avec le Panovista, les 2 toiles sont légèrement écartées. Avec le Panovista Max, une fermeture éclair est intégrée à l'angle, il est ainsi parfaitement fermé ce qui renforce la résistance au vent jusqu'à 90km/h.
Le Panovista répond aux exigences des grandes surfaces vitrées : jusqu’à 22,4 m² pour Panovista et jusqu’à 30 m² pour Panovista Max. 

Labels et certifications (détail) :

  • Rapport d'essai en soufflerie : WTT15-001
  • Déclaration des performances (DoP) : 2015SC00004

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Résistance au vent garantie jusqu’à 90 km/h
Couverture de surface jusqu'à 30m2
Technologie Smooth® & Fixscreen® : toile parfaitement tendue, sans plis, grâce au système de ZIP
Finition haut de gamme avec plus de 300 couleurs RAL
Solutions adaptées aux projets résidentiels et tertiaires
Compatible avec les exigences RE2020

Matériaux

  • Aluminium
  • Fibre de verre
  • Polyester

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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