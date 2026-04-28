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Sunclips : Brise-soleil en aluminium

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RENSON

Le Sunclips est un système de brise‑soleil fixe en aluminium développé par Renson pour assurer une protection solaire passive efficace tout en valorisant l’architecture de la façade.

Composé de lames en aluminium en forme de C, le Sunclips limite les apports solaires directs avant qu’ils n’atteignent le vitrage, contribuant ainsi à réduire la surchauffe et à améliorer le confort thermique intérieur.
Pensé comme un élément architectural à part entière, le Sunclips s’intègre aussi bien dans des projets résidentiels que tertiaires, en construction neuve comme en rénovation. Il constitue une solution durable, robuste et sans maintenance pour la gestion solaire des façades exposées.

Flexibilité de pose et design architectural épuré

Les lames Sunclips peuvent être posées horizontalement, en casquette, ou verticalement devant la façade, selon les besoins du projet et l’orientation du bâtiment. Leur design épuré permet une intégration harmonieuse dans l’architecture contemporaine, tout en participant à l’expression esthétique de la façade.

Deux systèmes de fixation sont disponibles :

  • Sunclips sur porteur : montage à l’aide d’un système de clips garantissant un alignement continu et précis des lames.
  • Sunclips cassettes : les lames sont vissées entre des plaques en aluminium, offrant une solution structurelle et stable.

Le Sunclips est proposé avec un type de lames en C, disponibles en largeurs de 96, 130 et 176 mm, permettant d’adapter le niveau de protection solaire et le rythme de façade aux exigences architecturales du projet.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Brise‑soleil fixe en aluminium
Protection solaire passive extérieure
Réduction des apports solaires directs
Élément architectural intégré à la façade
Orientation et implantation définies selon le projet
Adapté aux projets résidentiels et tertiaires
Compatible avec les exigences de performance énergétique (RE2020)

Matériaux

  • Aluminium

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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