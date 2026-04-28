Linarte : Bardage architectural en aluminium

Le Linarte est un système de bardage architectural en aluminium conçu pour les architectes à la recherche d’une façade épurée, contemporaine et parfaitement intégrée. Le Linarte permet de créer des façades uniformes, sans raccords visibles, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Grâce à ses profils verticaux élégants et à ses solutions d’intégration invisibles, le Linarte offre une grande liberté de conception tout en garantissant durabilité, tenue des couleurs et facilité d’entretien.

Liberté de conception et intégration invisible

La gamme Linarte va bien au‑delà d’un simple bardage. Elle permet l’intégration invisible d’éléments fonctionnels tels que portes, portes de garage, vidéophonies ou prises électriques, assurant une continuité parfaite du design de façade.

Le Linarte convient aussi bien aux façades droites qu’aux façades cintrées et peut également être utilisé en intérieur, créant ainsi une continuité architecturale entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.

Large palette de finitions et personnalisation

Le Linarte est disponible dans une large gamme de finitions : toutes les couleurs RAL, l’anodisation colorée, ainsi que la finition Linarte Wood Design.

Cette finition innovante offre l’aspect chaleureux et nervuré du bois tout en conservant les avantages de l’aluminium : durabilité, stabilité et entretien réduit.

Les profils individuels peuvent être combinés librement afin de créer un rythme unique en façade. Des options telles que des remplissages bois ou des modules LED permettent de personnaliser davantage la façade.

Installation simple et solution durable

Le système de clips breveté de Linarte garantit une installation rapide, précise et réglable, assurant un alignement parfait des profils.

Léger et robuste, l’aluminium utilisé est entièrement recyclable, contribuant ainsi à une approche durable et à un impact environnemental réduit.

Labels et certifications (détail) :