Linius : Bardage à ventelles filantes en aluminium
Le Linius est un système de bardage à ventelles filantes en aluminium développé par Renson, spécialiste des solutions de ventilation et de façade depuis plus de 50 ans. Il combine performance technique, ventilation naturelle et intégration architecturale soignée.
Adapté aux applications avec ou sans structure porteuse, le Linius convient à une grande variété de bâtiments : logements, bâtiments tertiaires, hôpitaux, ateliers industriels ou cabines techniques. Les ventelles permettent l’amenée d’air extérieur frais et l’évacuation de l’air intérieur vicié ou surchauffé, contribuant au confort et au bon fonctionnement des bâtiments.
Une solution technique sur mesure
Fabriqué entièrement sur mesure, le bardage Linius s’applique sur des façades murales, des portes ou des surfaces cintrées. Différentes versions sont disponibles afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque projet : lames standards, versions étanches à l’eau, haut débit ou acoustiques.
Grâce à son système de fixation par clips, le Linius garantit un montage rapide et précis, tout en offrant des lignes minimalistes et une façade techniquement performante.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Bardage à ventelles filantes en aluminium
Applications avec ou sans structure porteuse
Fabrication entièrement sur mesure
Convient aux façades murales, portes et surfaces cintrées
Système de fixation par clips pour un montage rapide
Lignes architecturales minimalistes
Support technique et certificats de test disponibles
Finition avec plus de 300 couleurs RAL
Matériaux
- Aluminium
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
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- Façade ventilée
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