Liant polyuréthane MAPESTONE JOINT pour joints de pavés
Liant polyuréthane monocomposant, sans solvants et inodore, destiné à la réalisation de joints pour pavés, dalles et galets utilisés dans les aménagements de surfaces souples et drainantes.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Conditionnement : Fûts de 25 kg et de 1000 kg
Consommation : La consommation dépend de la dimension des joints et des caractéristiques morphologiques de l’agrégat de remplissage.
À titre indicatif, 1 kg de Mapestone Joint est suffisant pour remplir 1 m² de sol en pavés (8-10 cm).
Divers
Mapestone Joint est un liant polyuréthane monocomposant, sans solvant, à faible odeur pour le remplissage des joints préalablement remplis avec des agrégat
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
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