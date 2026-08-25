Liant polyuréthane MAPESTONE JOINT pour joints de pavés

Conditionnement : Fûts de 25 kg et de 1000 kg

Consommation : La consommation dépend de la dimension des joints et des caractéristiques morphologiques de l’agrégat de remplissage.

À titre indicatif, 1 kg de Mapestone Joint est suffisant pour remplir 1 m² de sol en pavés (8-10 cm).