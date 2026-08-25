PROTECTPAC : pack protection pompe à chaleur

Le pack protection pompe à chaleur PROTECPAC réunit les équipements essentiels pour protéger les circuits hydrauliques des installations de pompe à chaleur.

Il comprend un pot de décantation magnétique avec filtre CALEFFI XF®, un séparateur d'air haute efficacité CALEFFI HED® et deux soupapes antigel iStop®, réunis dans une seule référence pour simplifier le choix des composants et faciliter l'installation.

En combinant la filtration des impuretés, la séparation des microbulles d'air et la protection contre le gel, le pack contribue à préserver les performances et la durée de vie des pompes à chaleur. Le pot de décantation protège les composants contre les boues et particules métalliques, le séparateur d'air favorise un fonctionnement optimal du circuit hydraulique et les soupapes antigel sécurisent l'installation lors des périodes de basses températures.

Disponible en 1" et 1"1/4, le pack s'adapte aux différentes configurations d'installations de chauffage par pompe à chaleur en maison individuelle. Il constitue une solution complète pour assurer la protection du circuit hydraulique dès la mise en service.

Les avantages du pack protection pompe à chaleur PROTECPAC :

Solution complète sous une seule référence

Protection contre les boues, les particules et les microbulles d'air

Protection antigel automatique

Installation simplifiée

Disponible en deux diamètres de raccordement

Association de composants CALEFFI reconnus pour leur efficacité

Matériaux (détail) :

Le pack associe plusieurs matériaux sélectionnés selon la fonction de chaque composant :