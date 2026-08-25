PROTECTPAC : pack protection pompe à chaleur
Le pack protection pompe à chaleur PROTECPAC réunit les équipements essentiels pour protéger les circuits hydrauliques des installations de pompe à chaleur.
Il comprend un pot de décantation magnétique avec filtre CALEFFI XF®, un séparateur d'air haute efficacité CALEFFI HED® et deux soupapes antigel iStop®, réunis dans une seule référence pour simplifier le choix des composants et faciliter l'installation.
En combinant la filtration des impuretés, la séparation des microbulles d'air et la protection contre le gel, le pack contribue à préserver les performances et la durée de vie des pompes à chaleur. Le pot de décantation protège les composants contre les boues et particules métalliques, le séparateur d'air favorise un fonctionnement optimal du circuit hydraulique et les soupapes antigel sécurisent l'installation lors des périodes de basses températures.
Disponible en 1" et 1"1/4, le pack s'adapte aux différentes configurations d'installations de chauffage par pompe à chaleur en maison individuelle. Il constitue une solution complète pour assurer la protection du circuit hydraulique dès la mise en service.
Les avantages du pack protection pompe à chaleur PROTECPAC :
- Solution complète sous une seule référence
- Protection contre les boues, les particules et les microbulles d'air
- Protection antigel automatique
- Installation simplifiée
- Disponible en deux diamètres de raccordement
- Association de composants CALEFFI reconnus pour leur efficacité
Matériaux (détail) :
Le pack associe plusieurs matériaux sélectionnés selon la fonction de chaque composant :
- Corps en polymère technique PA66G30 (décanteur et séparateur d'air)
- Corps de soupape en laiton CW617N
- Té de raccordement en laiton
- Joints EPDM
- Ressorts en acier inox
- Flotteur en polypropylène (PP)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pack complet prêt à installer
Disponible en DN25 (1") et DN32 (1"1/4)
Comprend :
1 pot de décantation magnétique avec filtre CALEFFI XF®
1 séparateur d'air haute efficacité CALEFFI HED®
2 soupapes antigel iStop®
Filtration mécanique : 160 μm
Aimant haute puissance : 3 × 0,475 T
Versions disponibles :
PROTECPAC26 : raccordement 1"
PROTECPAC33 : raccordement 1"1/4
Matériaux
- Acier inoxydable
- Laiton
- Polymère
- Polypropylène
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Installations de chauffage par pompe à chaleur en maison individuelle
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Rénovation énergétique
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Les tags associés
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