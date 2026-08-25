Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

PROTECTPAC : pack protection pompe à chaleur

Thermador SAS

Le pack protection pompe à chaleur PROTECPAC réunit les équipements essentiels pour protéger les circuits hydrauliques des installations de pompe à chaleur.

Il comprend un pot de décantation magnétique avec filtre CALEFFI XF®, un séparateur d'air haute efficacité CALEFFI HED® et deux soupapes antigel iStop®, réunis dans une seule référence pour simplifier le choix des composants et faciliter l'installation.

En combinant la filtration des impuretés, la séparation des microbulles d'air et la protection contre le gel, le pack contribue à préserver les performances et la durée de vie des pompes à chaleur. Le pot de décantation protège les composants contre les boues et particules métalliques, le séparateur d'air favorise un fonctionnement optimal du circuit hydraulique et les soupapes antigel sécurisent l'installation lors des périodes de basses températures.

Disponible en 1" et 1"1/4, le pack s'adapte aux différentes configurations d'installations de chauffage par pompe à chaleur en maison individuelle. Il constitue une solution complète pour assurer la protection du circuit hydraulique dès la mise en service.

Les avantages du pack protection pompe à chaleur PROTECPAC :

  • Solution complète sous une seule référence
  • Protection contre les boues, les particules et les microbulles d'air
  • Protection antigel automatique
  • Installation simplifiée
  • Disponible en deux diamètres de raccordement
  • Association de composants CALEFFI reconnus pour leur efficacité

Matériaux (détail) :
Le pack associe plusieurs matériaux sélectionnés selon la fonction de chaque composant :

  • Corps en polymère technique PA66G30 (décanteur et séparateur d'air)
  • Corps de soupape en laiton CW617N
  • Té de raccordement en laiton
  • Joints EPDM
  • Ressorts en acier inox
  • Flotteur en polypropylène (PP)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Pack complet prêt à installer
Disponible en DN25 (1") et DN32 (1"1/4)
Comprend :
1 pot de décantation magnétique avec filtre CALEFFI XF®
1 séparateur d'air haute efficacité CALEFFI HED®
2 soupapes antigel iStop®
Filtration mécanique : 160 μm
Aimant haute puissance : 3 × 0,475 T
Versions disponibles :
PROTECPAC26 : raccordement 1"
PROTECPAC33 : raccordement 1"1/4

Matériaux

  • Acier inoxydable
  • Laiton
  • Polymère
  • Polypropylène

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Installations de chauffage par pompe à chaleur en maison individuelle
Installations neuves
Rénovation énergétique

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Thermador SAS - Batiweb

Spécialiste des produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire, Thermador apporte...

Parc d'Activités de Chesnes - 80 rue du Ruisseau - CS10710
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.