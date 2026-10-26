R290 : connectivité et cloud pour les frigoristes

Testo propose une gamme d'équipements connectés pour la mise en service et la maintenance des installations frigorifiques, notamment celles utilisant le R290.

Du diagnostic au tirage au vide, jusqu'à la charge en fluide frigorigène, les appareils facilitent les interventions grâce à des fonctions de mesure, de pilotage et d'automatisation.

Le manifold électronique testo 558s, la pompe à vide testo 565i EX et la balance numérique testo 560i peuvent s'intégrer à un environnement connecté. Avec l'App testo Smart et testo Smart Connect, les professionnels peuvent centraliser leurs mesures, générer des rapports et retrouver leurs données dans le cloud.