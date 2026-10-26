R290 : connectivité et cloud pour les frigoristes
Testo propose une gamme d'équipements connectés pour la mise en service et la maintenance des installations frigorifiques, notamment celles utilisant le R290.
Du diagnostic au tirage au vide, jusqu'à la charge en fluide frigorigène, les appareils facilitent les interventions grâce à des fonctions de mesure, de pilotage et d'automatisation.
Le manifold électronique testo 558s, la pompe à vide testo 565i EX et la balance numérique testo 560i peuvent s'intégrer à un environnement connecté. Avec l'App testo Smart et testo Smart Connect, les professionnels peuvent centraliser leurs mesures, générer des rapports et retrouver leurs données dans le cloud.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fluides frigorigènes : équipements compatibles A2L et A3 selon les modèles, dont le R290.
Manifold testo 558s : affichage des mesures de diagnostic et connexion sans fil aux appareils Testo compatibles.
Pompe à vide testo 565i EX : certification ATEX, arrêt automatique à la valeur cible et test de maintien du vide, avec automatisation utilisée hors zones ATEX.
Sonde testo 552i : mesure du vide et transmission sans fil des données.
Balance testo 560i : charge automatique selon le poids cible, la surchauffe ou le sous-refroidissement, avec vanne intelligente.
Connectivité : Bluetooth et pilotage depuis l'App testo Smart ou un manifold compatible.
Gestion des données : centralisation des mesures et des données clients dans le cloud avec testo Smart Connect.
Documentation : consultation, partage et suivi des rapports de mesure.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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