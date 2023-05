Revêtements de sols coulés acoustiques MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM

Supports existants ou anciens (locaux intérieurs)

Épaisseur: 2 mm pour les systèmes AL et AR / 6 ou - 8 mm pour les systèmes AL/X et AR/X

Bonne insonorisation contre le bruit de pas

Amortissement acoustique Δ LW jusqu'à 19 dB pour les systèmes AL/X et AR/X

Très faible émission de COV en intérieur

Pas de joint

Facile à nettoyer et à entretenir