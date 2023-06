Systèmes de connectivité pour installations de chauffage

Viessmann propose des système de chauffage connectés et les applications qui vont avec !

L'application mobile ViCare, par exemple, permet à l'utilisateur de contrôler son système de chauffage via un smartphone. L'état de fonctionnement peut être consulté à tout moment, et en cas de dysfonctionnement, il est possible de prendre contact rapidement et facilement avec l'entreprise spécialisée pour un dépannage.

De son côté, l'installateur peut également contrôler à distance ses installations de chauffage grâce au logiciel Vitoguide et intervenir plus rapidement en cas de problèmes. Un gain de temps et d'argent !