ConnexionS'abonner
Fermer

Vitocharge : système de stockage d'électricité photovoltaïque

Partager le produit
VIESSMANN

Grâce à sa capacité de stockage qui peut être augmentée selon les besoins, le système de stockage d'électricité Vitocharge garantit une autoconsommation optimale.

Les modules de batteries peuvent être installés plus tard sans modification de l'installation en place. Pas besoin d’un onduleur supplémentaire, l'onduleur du Vitocharge possède une entrée dédiée aux batteries. Il en est de même pour votre installation photovoltaïque, il est possible de raccorder jusqu’à 7kWc de puissance.

L’association des produits Viessmann permet d’atteindre un taux d’autoconsommation très important rendant l’utilisation du réseau électrique quasi inexistant.
Lorsque l’on combine une production photovoltaïque avec une pompe à chaleur et un système de stockage électrique, la majorité des postes de consommation de l'habitat peuvent être couverts, quelle que soit l'heure de la journée.

→ Fabrication française dans l'usine Viessmann de Faulquemont (57).

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

3 niveaux de stockage : de 5 à 15 kWh
Installation murale ou au sol
Système de gestion énergétique Viessmann Energy Management (HEMS) intégré
Rendement élevé

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
VIESSMANN - Batiweb

VIESSMANN s'impose comme l'un des plus grands fabricants d'appareils de chauffage et de rafraîchissement...

Av. André Gouy
57380 FAULQUEMONT
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.