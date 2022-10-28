Vitocharge : système de stockage d'électricité photovoltaïque
Grâce à sa capacité de stockage qui peut être augmentée selon les besoins, le système de stockage d'électricité Vitocharge garantit une autoconsommation optimale.
Les modules de batteries peuvent être installés plus tard sans modification de l'installation en place. Pas besoin d’un onduleur supplémentaire, l'onduleur du Vitocharge possède une entrée dédiée aux batteries. Il en est de même pour votre installation photovoltaïque, il est possible de raccorder jusqu’à 7kWc de puissance.
L’association des produits Viessmann permet d’atteindre un taux d’autoconsommation très important rendant l’utilisation du réseau électrique quasi inexistant.
Lorsque l’on combine une production photovoltaïque avec une pompe à chaleur et un système de stockage électrique, la majorité des postes de consommation de l'habitat peuvent être couverts, quelle que soit l'heure de la journée.
→ Fabrication française dans l'usine Viessmann de Faulquemont (57).
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
3 niveaux de stockage : de 5 à 15 kWh
Installation murale ou au sol
Système de gestion énergétique Viessmann Energy Management (HEMS) intégré
Rendement élevé
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Les tags associés
Vitovolt : panneaux solaires photovoltaïques
Viessmann propose sa gamme de panneaux solaires photovoltaïques : Vitovolt. Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de transformer la lumière du jour en électricité,...
Vitocal : ballons thermodynamiques
Viessmann vous propose plusieurs solutions pour la production de l'eau chaude sanitaire, notamment des ballons thermodynamiques. La gamme Vitocal propose plusieurs modèles de ballons thermodynamiques,...
Vitodens : chaudières gaz à condensation murales ou au sol
Les chaudières gaz à condensation Vitodens font partie des produits phares de la marque Viessmann ! Murales ou au sol, elles s'adaptent à tous les logements, même les plus...
Vitocrossal : chaudière gaz à condensation pour le collectif
Compacte et économique, la chaudière gaz à condensation Vitocrossal (type CIB) est une solution particulièrement adaptée aux logements et entreprises. D'un excellent...
Vitocal : pompes à chaleur aérothermiques
Les pompes à chaleur aérothermiques (ou air/eau) Vitocal sont idéales pour la rénovation de maisons individuelles ou les constructions neuves. Vous utilisez ainsi les calories...
Vitocal : pompes à chaleur géothermiques
Les pompes à chaleur géothermiques (eau glycolée/eau) Vitocal de Viessmann offrent une combinaison de modèles de puissance différentes pour satisfaire tous les besoins....
Vitocell : ballons d'eau chaude sanitaire
Viessmann propose plusieurs solutions pour la production de l'eau chaude sanitaire. La gamme Vitocell comporte un grand choix de ballons avec une capacité de 120 à 1000 litres, pour...
Vitoligno : chaudières bois à bûches ou granulés
L'augmentation du coût des énergies fossiles et l'arrivée de nouvelles solutions ne cessent d'accroître la demande en énergies renouvelables. Viessmann propose...
Vitosol : panneaux solaires thermiques
Viessmann propose une large gamme de panneaux solaires thermiques. Exploiter l’énergie du soleil permet en effet d'optimiser la production d’eau chaude sanitaire. Grâce à...
Systèmes de connectivité pour installations de chauffage
Viessmann propose des système de chauffage connectés et les applications qui vont avec ! L'application mobile ViCare, par exemple, permet à l'utilisateur de contrôler...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Viessmann Faulquemont : expert en ballons thermodynamiques
Tout comme pour les réservoirs d'eau chaude sanitaire classiques, les ballons thermodynamiques Viessmann sont fabriqués en totalité dans l'usine de Faulquemont, y compris l'ensemble du module pompe à chaleur...
Mieux ensemble avec Viessmann : chaleur et électricité avec un seul système
Aujourd'hui, notre défi est de vivre aussi "climatiquement-neutre" que possible et de réduire notre empreinte carbone, pour notre planète. Ensemble, nous réussirons. En connectant nos technologies, nos...