Vitocharge : système de stockage d'électricité photovoltaïque

Grâce à sa capacité de stockage qui peut être augmentée selon les besoins, le système de stockage d'électricité Vitocharge garantit une autoconsommation optimale.



Les modules de batteries peuvent être installés plus tard sans modification de l'installation en place. Pas besoin d’un onduleur supplémentaire, l'onduleur du Vitocharge possède une entrée dédiée aux batteries. Il en est de même pour votre installation photovoltaïque, il est possible de raccorder jusqu’à 7kWc de puissance.



L’association des produits Viessmann permet d’atteindre un taux d’autoconsommation très important rendant l’utilisation du réseau électrique quasi inexistant.

Lorsque l’on combine une production photovoltaïque avec une pompe à chaleur et un système de stockage électrique, la majorité des postes de consommation de l'habitat peuvent être couverts, quelle que soit l'heure de la journée.



→ Fabrication française dans l'usine Viessmann de Faulquemont (57).