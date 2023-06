Vitoclima : climatiseurs/pompes à chaleur air/air réversibles

Viessmann vous propose sa gamme de pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) pour un maximum de bien-être à la maison ou dans vos locaux commerciaux ! Les climatiseurs Vitoclima sont la solution idéale pour répondre à toutes les exigences et vous offrir du confort aussi bien en été qu'en hiver.

Leurs nombreuses fonctionnalités vous permettent de gérer au plus près vos besoins en matière de rafraîchissement ou de chauffage et en plus, de pouvoir piloter le système à distance pour plus d'économies et de confort lorsque vous en avez besoin.

Plusieurs modèles existent, en version monosplit ou multisplit.