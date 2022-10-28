ConnexionS'abonner
Fermer

Vitovolt : panneaux solaires photovoltaïques

Partager le produit
VIESSMANN

Viessmann propose sa gamme de panneaux solaires photovoltaïques : Vitovolt.
Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de transformer la lumière du jour en électricité, pour l'autoconsommation par exemple.
Grâce à ces solutions, optimisez votre système de chauffage et votre consommation d'énergie ! À la clé : des économies importantes et une indépendance énergétique renforcée.

Labels & Certifications :

  • Panneaux certifiés IEC 61215 et IEC 61730

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Cadre en aluminium anodisé résistant à la torsion
Design haut de gamme
Puissance jusqu’à 300 Wc
Résistance mécanique élevée pour les fortes charges de neige et de vent

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
VIESSMANN - Batiweb

VIESSMANN s'impose comme l'un des plus grands fabricants d'appareils de chauffage et de rafraîchissement...

Av. André Gouy
57380 FAULQUEMONT
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.