Vitovolt : panneaux solaires photovoltaïques
Viessmann propose sa gamme de panneaux solaires photovoltaïques : Vitovolt.
Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de transformer la lumière du jour en électricité, pour l'autoconsommation par exemple.
Grâce à ces solutions, optimisez votre système de chauffage et votre consommation d'énergie ! À la clé : des économies importantes et une indépendance énergétique renforcée.
Labels & Certifications :
- Panneaux certifiés IEC 61215 et IEC 61730
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Cadre en aluminium anodisé résistant à la torsion
Design haut de gamme
Puissance jusqu’à 300 Wc
Résistance mécanique élevée pour les fortes charges de neige et de vent
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Maison individuelle
- Tertiaire
