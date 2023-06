Vitocrossal : chaudière gaz à condensation pour le collectif

Compacte et économique, la chaudière gaz à condensation Vitocrossal (type CIB) est une solution particulièrement adaptée aux logements et entreprises. D'un excellent rapport qualité-prix, elle est idéale pour la rénovation mais également dans les constructions neuves (immeubles d'appartements, bâtiments publics et commerciaux...).

Prête pour le futur, elle peut déjà être exploitée avec une proportion de 20% d'hydrogène dans le gaz naturel !

Fonctionnement possible également en association avec un ballon d'eau chaude sanitaire.