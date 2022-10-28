Vitocal : ballons thermodynamiques

Viessmann vous propose plusieurs solutions pour la production de l'eau chaude sanitaire, notamment des ballons thermodynamiques.



La gamme Vitocal propose plusieurs modèles de ballons thermodynamiques, pour une production d'eau chaude efficace et écologique. Le chauffe-eau thermodynamique (CET) puise les calories naturellement présentes dans l’air pour chauffer l'eau de votre logement.



Fabriqués au sein de l'usine Viessmann de Faulquemont en Moselle (57), tous les ballons sont Made in France !



Labels & Certifications :

Certification européenne HP Keymark.