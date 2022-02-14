ConnexionS'abonner
Fermer

Vitoligno : chaudières bois à bûches ou granulés

Partager le produit
VIESSMANN

L'augmentation du coût des énergies fossiles et l'arrivée de nouvelles solutions ne cessent d'accroître la demande en énergies renouvelables. Viessmann propose ainsi sa gamme de chaudières bois Vitoligno. À pellets ou à bûches, ces systèmes de chauffage sont à la fois économiques, écologiques et performants. Elles présentent un excellent rendement et offrent un grand confort en chauffage dans toute votre habitation.

Labels et Certifications :

  • Label "Flamme Verte"

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Peu d'entretien nécessaire
Chaudières design et compactes
Qualité élevée
Combinaison solaire possible (selon modèles)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
VIESSMANN - Batiweb

VIESSMANN s'impose comme l'un des plus grands fabricants d'appareils de chauffage et de rafraîchissement...

Av. André Gouy
57380 FAULQUEMONT
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.