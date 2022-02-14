Vitodens : chaudières gaz à condensation murales ou au sol

Les chaudières gaz à condensation Vitodens font partie des produits phares de la marque Viessmann ! Murales ou au sol, elles s'adaptent à tous les logements, même les plus petits. Non seulement modernes, écologiques et économiques, les nouvelles générations de chaudières Vitodens sont également prêtes pour le futur puisqu'elles peuvent déjà fonctionner avec 20% d'hydrogène.



Différents modèles existent, avec ou sans ballon d'eau chaude sanitaire intégré. Tous les modèles peuvent être connectés à Internet grâce à une interface Wi-Fi intégrée, pour une utilisation simplifiée grâce aux applications mobiles Viessmann. Certaines versions, comme la Vitodens 242-F par exemple, peuvent également être raccordés à une installation solaire pour la production d'eau chaude.