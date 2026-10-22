testo 565i EX : pompe à vide certifiée ATEX
La testo 565i EX facilite le tirage au vide des installations frigorifiques et pompes à chaleur. Associée à la sonde testo 552i, elle automatise le processus hors zones ATEX : arrêt au vide cible puis test de maintien. La testo Smart App permet de configurer, suivre et documenter l’intervention.
Labels et certifications (détail) :
- Certification ATEX
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pompe à palettes à deux étages
Débit : 198 l/min (7 CFM)
Dépression finale : 15 microns
Compatibilité A2L et A3
Bluetooth 5.0
Raccords : 1/4, 3/8 et 1/2 SAE
Clapet de non-retour
Divers
Equipement technique.
Référence : 0564 5654.
Automatisation avec sonde 552i, hors zones ATEX.
Huile compatible ISO VG 46.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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- Pompe à chaleur
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