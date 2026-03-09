testo 883-2 : caméra thermique pour diagnostic énergétique

La testo 883-2 est une caméra thermique professionnelle conçue pour les experts du diagnostic et de la rénovation énergétique des bâtiments. Grâce à sa haute résolution thermique et à ses fonctionnalités avancées, elle permet d’identifier rapidement les ponts thermiques, défauts d’isolation, infiltrations d’air et problèmes d’humidité.

Idéale pour les diagnostiqueurs immobiliers, thermiciens, bureaux d’études et professionnels du bâtiment, la testo 883-2 offre une visualisation thermique précise et une documentation complète des anomalies énergétiques. Sa technologie SuperResolution améliore la qualité des images thermiques afin de détecter les moindres pertes de chaleur.

Avec son grand écran orientable, son objectif interchangeable et son logiciel professionnel d’analyse, la caméra permet de réaliser des inspections fiables et de produire des rapports thermographiques détaillés, essentiels pour les audits énergétiques et les projets de rénovation.

Robuste, intuitive et performante, la testo 883-2 est l’outil idéal pour optimiser les diagnostics thermiques et accompagner la transition énergétique des bâtiments.

La testo 883-2 est particulièrement adaptée aux inspections thermographiques dans le secteur du bâtiment. Elle permet d’analyser rapidement l’état thermique des façades, toitures, planchers ou menuiseries afin d’identifier les déperditions d’énergie, défauts d’isolation ou infiltrations d’air. Utilisée lors d’audits énergétiques, de diagnostics immobiliers ou de contrôles après travaux, elle constitue un outil précieux pour les diagnostiqueurs, thermiciens et professionnels de la rénovation. Grâce à la visualisation infrarouge, les anomalies invisibles à l’œil nu peuvent être détectées sans intervention destructive, facilitant ainsi la prise de décision et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.